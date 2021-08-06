配合中央5倍券 侯友宜：再加碼地方特惠券搶救庶民經濟
為振興受疫情影響的經濟，中央將推出「振興5倍券」刺激消費；對此，新北市長侯友宜強調，新北市會以地方特惠券加碼的形式，與中央一起聯手，讓這波受創的庶民經濟稍有起色。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-06 23:50:01
侯友宜今（6）日在新北的防疫應變會議上表示，針對中央要推出的5倍券，他看了一下內容，這與上一波的振興券大同小異，而面對即將要推出的5倍券，新北已經做好準備；此外，新北在上波的振興券時採取「500換800」，帶動夜市、公有市場的庶民經濟。
侯友宜指出，新北市會以再加碼的形式，要求各局處提出加碼振興的方案，以地方特惠券的方式辦理，目前各局處針對各行各業的加碼、搭配的方案，仍在討論當中；一旦中央詳細的公布後，新北市就會立即公布加碼的方案，希望中央與地方一起聯手，讓這波受創的庶民經濟稍有起色。
中央流行疫情指揮中心宣布有條件開放游泳池與游泳課程，新北是否會跟進開放？侯友宜回應，因為中央今日才公布相關的指引，新北會根據指引及這2、3天的疫情，分梯次、階段滾動式的檢討；目前這2天的疫情比較穩定，會視周六、周日的疫情狀況，在周日或周一來宣布，「該開放就開放」。
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