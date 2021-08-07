外送點鹹酥雞一拆臉綠！內行眼睛全亮：賺到了 原因曝光
外送平台近幾年崛起，不少懶人在家使用APP點餐，美味餐點就會送到家門口，不僅是宵夜時段也能點，下雨天嫌麻煩不想出門也能點，非裳便利。而近日，就有網友分享自己在下雨天點了鹹酥雞要吃，結果收到後讓她超傻眼，結果釣出不少網友表示「其實也不錯」，其原因引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-07 11:06:36
原PO在「Dcard」貼文指出「我剛剛想說下大雨不要出門，就訂了鹹酥雞店外送來吃，我點了無骨雞排塊、銀絲卷、米腸等等，結果送來卻是兩塊雞排跟甜不辣....可是我真的不想吃兩塊雞排跟甜不辣，我的米腸跟銀絲卷在哪QQ，心情差到不想要吃了」。
貼文一出，網友紛紛回應「我沒辦法一次吃兩塊雞排…我拿到會不開心耶，因為吃不完又不想浪費食物」、「好氣，兩塊雞排怎麼吃」、「應該是夾單夾到送錯了吧」、「感覺店家也會有太忙搞錯啦，就聯絡客服，他們都會處理」、「送錯餐點常有的事情，回報客服就可以了」。
不過，也有不少常點外送的網友表示「不管是店家還是外送員送錯都會退款，去回報賺到免費餐」、「先聯絡客服，拍照證明送錯了，然後選擇退款+優惠券」、「老實說我滿喜歡他們送錯的哈哈哈，有免錢的吃」、「哈哈哈哈偶爾送錯可以退款還有免錢吃，你這個也是不錯」、「送錯一定要記得拍照跟回報客服，會退全額，餐點不會回收，會變免費的，後續就不關消費者的事情了」。（編輯：張嘉哲）