父親節強碰鬼門開！專家曝禁忌 講「這句話」恐招惹祂們
明（8）日就是一年一度的父親節，不過卻也正巧是農曆7月1日「鬼門開」的日子，隨著「鬼月」將近，網路上也開始瘋傳許多禁忌須遵守，例如近日LINE上就瘋傳父親節由於強碰鬼門開的緣故，當天不要講「父親節快樂」一說。對此。民俗專家楊登嵙也分享其說法。
編輯中心/綜合報導
2021-08-07 13:02:48
網路上近日在LINE群組瘋傳一段對話，一間宮廟表示「由於今年父親節剛好碰到鬼門開的日子，請告訴你的家人，當天不要說父親節快樂，也不要買蛋糕、也不要慶祝，建議可以提前慶祝」。
而真的是如此嗎？據《三立新聞網》報導，民俗專家楊登嵙透露，也不會說是對誰不好，但是關鍵在於「跟祂們炫耀」，因為好兄弟們已經沒有生命，卻要在他們面前展現歡樂喜慶不就等於是去招惹祂們嗎？況且更是赤裸裸的炫耀，如果在自己家裡面遇上逝去的親人，明白狀況可能會比較能互相體諒，若是外出慶祝，尤其住飯店，所在場所出過什麼事都不清楚，招惹到不開心的好兄弟們機率會更高。
針對鬼月到來有什麼需要注意，楊登嵙日前則也有提醒，鬼月不適合結婚也不宜開市，因為可能導致經營不善；在路上看到任何物品也不能亂撿，尤其是紅包、紙鈔等物品，一個不小心可能就帶來「鬼妻」；此外，鬼月也要特別注意自己的言行，尤其是在喪禮、祭祀場合，心中也不應浮現不敬的念頭；更重要的是不得亂燒紙錢，若看到地上有灑冥紙，也千萬不能踩踏。（編輯：張嘉哲）
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