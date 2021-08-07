開放內用還不敢去吃？男衝buffet實測 眾全驚：瞬間回本
許多民眾都喜歡前往buffet吃到飽餐廳，享用各式各樣的高級料理，其價位從中等價位到高價位都有，每一間的特色不盡相同，吸引不少饕客上門消費，不過前陣子因為疫情緣故，應該許多人都已經許久沒有到buffet餐廳用餐，隨著近日內用規定解禁，不少餐廳宣布回歸，但民眾仍舊害怕疫情，不敢嘗試。近日，就有網友分享自己去吃buffet的經驗，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-07 16:18:46
原PO在PTT貼文指出「已經有2個多月不能內用，終於是開放了，今天第一次來吃buffet內用，感覺跟以前沒有什麼太大的差別，我從以前就是自己來，所以現在也是自己一個人坐，但現在因為疫情的關係，有人會幫你服務夾菜，感覺服務費付得好值得，你各位開始內用了嗎？」
貼文一出，網友紛紛驚呼「有人幫忙夾，我也想去吃了」、「哇賽，幫忙夾很讚欸，以前都不知道buffet一成服務費收在哪，這個有瞬間回本感喔」、「現在只能店家夾，你賺到了」、「好爽，有人幫忙夾，天氣晴朗時也來吃一下」、「第一次看到buffet服務生幫你夾的」、「內用真的超爽，不用丟一堆餐盒」。
不過，也有不少人表示「還沒打疫苗，根本還是不敢去」、「不會內用，疫苗沒打，旁邊要是坐一個無症狀就嗨了」、「真的還是要再等等吧，感覺有些店家還是不敢開」。（編輯：張嘉哲）
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