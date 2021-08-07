最想啥時吃泡麵？全場指「2黃金日子」絕讚：氣氛特別好
泡麵因其方便且快速的特性，成為不少人正餐和宵夜的首選，民眾只要將麵放入油包或調味粉，隨後加入熱水，等個幾分鐘，就能享用到一碗熱騰騰的麵。對此，就有網友於今（7）日發文表示，每到兩個時段，都會特別想吃泡麵，而掀起眾人紛紛認同留言。
編輯中心/綜合報導
2021-08-07 17:09:27
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示覺得「颱風天」或「大雨天」這兩個時段吃泡麵最有氣氛，「所以像今天這種天氣，就會很刻意吃泡麵，滾燙的熱水，香噴噴的調味料，也許加顆蛋比較營養，雨天的孤獨食刻，熱騰騰的泡麵很應景」。
貼文一曝光，瞬間引來不少鄉民認同留言，「這種天氣突然想吃肉燥麵」、「突然想吃泡麵了」、「點蠟燭吃泡麵看電影，絕讚颱風日」、「晚上想吃拌麵配鹹水雞」、「對，泡麵加一顆蛋跟罐頭」、「本來不會欸！被你這麼一說，等等來煮個泡麵+蛋蛋」、「颱風天會，一般雨天還好」、「突然想吃泡麵了」。
不過，也有網友直言，「下雨天適合吃炸雞！」、「還好，純粹不想出門，有什麼吃什麼」、「下雨天我都會想吃火鍋或是炸物耶」、「現在外送那麼方便，泡麵？？」、「不會，反而想吃麻辣類的」、「想吃小火鍋」、「只會覺得睏，泡麵還是冬天好」。（編輯：陳雅雲）