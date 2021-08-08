便當最沒誠意的配菜？男打開臉綠 老饕認了：真的太隨便
便當因為其便利的關係，其菜色眾多又便宜，成為不少人每週必吃的食物之一，不過在眾多菜色中，總是有些地雷品項，讓人一打開就覺得沒有食慾。近日，網友就分享一道自己最不喜歡的便當菜，貼文釣出不少人認同，直呼「真的很沒誠意又隨便」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-08 13:21:49｜2021-08-08 13:21:55
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「自己吃便當時看到盒內的這個配菜，我是很不挑食，但我就想問有誰跟我一樣討厭這個的」只見貼出的照片，便當上蓋被挑出一團紅色的食物，其實這種食物就是所謂的「豆棗」，吃起來甜甜的口感，通常都會拿來配清粥吃。
貼文一出，網友紛紛回應「這個真的配粥才對味＝＝配便當真的不行」、「雖然好吃但不應該出現在便當，很沒誠意又隨便的感覺」、「秒按讚，我連沾到飯都不想！」、「每次打開便當有這個就翻白眼，還會染在飯上面，有一塊要挖掉不能吃」、「真的超不喜歡這個，根本不適合放在便當裡」、「還有另外一種紅色細絲的也一樣很可怕，甜的東西怎會放在鹹的便當裡」。
不過，也有不少人表示「這個很好吃欸，搭飯搭粥都不錯啊」、「你的菜裡面我只喜歡這個」、「豆棗有夠讚好嗎！配飯很剛好」、「我超愛吃豆棗，配白飯可吃一大碗」、「豆棗也很下飯啊，我還會特地買來當零食吃勒」。（編輯：張嘉哲）