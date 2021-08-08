不是重播！麟洋配「撲球神技」影片被挖出 200萬人跪了
東京奧運賽事在今（8）日晚間將正式落幕，中華隊在本屆拿下12面獎牌，包括2金4銀6銅的佳績，打破以往奧運會紀錄，博得滿堂彩，而其中我國羽球男子雙打好手李洋、王齊麟奪下金牌後，也讓「麟洋配」的話題持續延燒，近日一支兩人於2019年舉行世界錦標羽球賽的男子雙打片段被挖出，在當時就引發不少討論，如今奪下奧運金牌後，又引來不少人朝聖。
編輯中心/綜合報導
2021-08-08 16:21:18｜2021-08-08 16:21:23
世界羽球聯盟（Badminton World Federation）去年在臉書粉專貼出一則2019世錦賽男子雙打比賽的片段，只見當時麟洋配對上韓國的選手，對方在一開局調短球在右邊，李洋見狀馬上飛撲救球，對手眼看李洋剛從地上爬起，殺球直攻，結果李洋依舊再度救回，就這樣重複同樣的模式「連續三次撲地+站起救球」成功，最後甚至拿下該分。
短短幾秒影片，可以看見麟洋配的絕佳默契，李洋積極防守、速度敏銳，而王齊麟也適時補位、殺球，對方節奏就此被打亂，最後對手回擊掛網，連國外球評也驚呼連連，表示這根本是不可能的，而該影片截至目前為止已經突破204萬人觀看。
而在麟洋配拿下奧運金牌之後，這段影片又被翻出朝聖，不少網友表示「這個救球真的太扯....」、「巴黎奧運金牌戰見」、「未來應該能登上世界第一了吧」、「第一次看以為是重播＝＝結果是真的撲三次，太誇張」、「為什麼撲倒又能那麼快站起來接殺球啊，好扯」、「倒在地上再站起來還能接殺球，奧運金牌完全不意外」。（編輯：張嘉哲）