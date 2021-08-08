遲到、請假不扣薪！他見福利急問「認真嗎」 眾秒揭盲點
每個人在應徵工作的時候，總是希望能夠找到一份好的薪水以及公司福利。今（8）日就有網友分享，他看到有間公司正在徵人，開出的福利不但很誘人，還強調「遲到不扣薪、請假不扣薪、安全擺第一」，讓他不禁想問「這間公司的福利是認真的嗎？」貼文一出也引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-08 18:22:57
原PO在《爆廢公社》貼出一張照片，只見某間公司正在徵人，除了基本的福利外，也有免費午餐、下午茶點、特殊職缺可以在家上班，甚至標榜「遲到不扣薪、請假不扣薪、安全擺第一」，而且還會發年終獎金、旅遊獎金、績效獎金、三節獎金等。
另外，員工在生日當天不必上班，更加發生日禮金3000元，而且上下班都不用打卡，遇連續假期也不需要補上班，「冬天寒流來時，下班時間提早1個小時」，這讓他忍不住像問「我很好奇這間企業的公司的福利是認真的嗎？」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「這種佛心企業，國外才有可能」、「有這麼好的事嗎」、「業績至上的公司就有可能」、「我認識的朋友他們彈性放假也都不補班的」、「要有相對的超額付出啊」、「有些外商也這樣」、「備註第15條：以上都以主管說了才算」、「感覺也佛心了，真想應徵」。
不過，也有不少人推測，「大概是本來就是『按件計酬』，所以不在乎你到底幾點做到幾點」、「感覺是算件的，沒訂單或是訂單延遲就沒薪水」、「福利越好，工作越辛苦」，還有網友指出盲點，「免刷卡哪來上下班時間」、「既然這麼好，那怎麼可能還缺人呢」、「免打卡就不需要糾結上下班時間了，也就沒有加班費了」。（編輯：許智超）