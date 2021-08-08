雨狂下衣服難曬乾！網實測「1家電」完勝：比除濕機有效

全台因盧碧颱風影響和西南氣流影響，連日降下大雨一度影響高鐵通行。不過最讓民眾頭痛的，恐怕就是因為連日大雨導致濕氣太重，衣服怎麼也曬不乾，開了除濕機後效果也普通又擔心會浪費電，而有網友也意外發現家中1台家電在這情況下效果比除濕機好很多，衣服還會有種「被太陽曬過的味道」。

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這名網友先是在《mobile01》論壇發文表示，由於這9天來幾乎每天都在下雨，衣服已經晾了好幾天卻都沒乾，始終等不到放晴好一次曬乾的時候。因此決定利用「除濕機」與「烘衣機」測試哪種方能讓衣服更快變乾，原PO分別將這兩項家電放在專門洗衣晾衣的小房間內，花兩天時間測試。

首先他先利用烘衣機實驗，將衣服連續扔進去並選擇烘烤1小時，發現烘烤後的衣物會有種「陽光曬過」的味道，接著也試著將窗戶緊閉，掛上衣物後開啟除濕機與電風扇，連續運轉4小時才有乾衣服的效果，實驗結果曝光後也讓他表示還是會優先採用烘衣機來進行處理。

▲受到颱風盧碧和西南氣流影響，台灣近期大雨狂下，衣服怎麼晾都晾不乾成為不少人的煩惱。（示意圖／翻攝photoAC）

話題曝光後就有網友無奈表示，這兩項家電本來設計功用就不同，除濕機主要用來降低室內溼度，論「烘衣效果」自然不及烘衣機，「衣服本就是要烘衣機，除濕機頂多只能輔助加速乾燥，有預算就直上滾筒洗、脫、烘」、「一個是控制環境濕度，一個是讓物品乾燥」、「除濕機只能除濕，不能殺菌；烘衣機可以用高溫殺菌，現在有些除濕機還可以兼空氣清淨功能」。

但也有民眾就指出因為預算不夠或家中並無烘衣機只能用除濕機來處理，有內行就指出其實如果考量到節能或衣物數量，烘衣機未必是首選，「從節能的觀點來看則是除濕機大勝」、「一家人的衣物量加床組棉被等物品，真的除濕機大勝，外加雨衣雨傘鞋子，晾完丟著除濕」、「除濕機+電扇.頂多150W，而且衣服不會縮水，一次可以除溼很多衣服，烘衣機有容量限制，房間越小除溼效果越好」。

此外，台電也針對民眾想了解除濕機一小時耗電多少，公布了計算公式「額定除濕能力(公升/日)÷能源因數值(公升/千瓦小時)÷24」，上述數值皆可在能源效率標示上找到。台電亦建議民眾，使用能源效率1級是最省電，且於2023年6月14日前購買節能效率第1~2級除濕機，能省電外還能退貨物稅。（編輯：楊智傑）