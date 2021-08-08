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嫌老婆像吸血蟲！人夫血淚勸世：別找月薪低於5萬的結婚

▲一名網友發文砲轟老婆根本是吸血蟲，無奈勸告「不要找月薪低於5萬以下的女生結婚」，而引來許多人熱議。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pexels）
▲一名網友發文砲轟老婆根本是吸血蟲，無奈勸告「不要找月薪低於5萬以下的女生結婚」，而引來許多人熱議。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-08-08 21:08:54

不少情侶想要步入婚姻前，除了必須在雙方的習慣上進行磨合外，彼此的經濟狀況也是考慮結婚的一大問題。對此，就有一名網友砲轟嫌棄老婆根本是吸血蟲，更發長文勸告「不要找月薪低於5萬以下的女生結婚」，而引來許多人熱議。

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原PO於《Dcard》上發文，表示他33歲，月薪6萬，老婆則是30歲，月薪3萬5，他無奈指出兩人結婚後「真的是悲慘的開始！」他解釋，雙方有一個共同帳戶，主要用途是拿來分擔生活上所有開銷，「我每個月都存四萬進去，她才存一萬五，基本上就是一個吸血蟲，非常不公平，出少少的錢卻享受一樣的生活品質」，且憑兩人的薪水根本不敢生孩子。

原PO強調，本以為愛一個人不會計較那麼多，但老婆婚後也沒有特別節省，反而一直在使用共同資金。他也曾建議老婆換一份較高薪的工作，「讓共同帳戶多一點錢，早日完成買房的夢想，她也說好，但是已經一年了，她還是那副樣子，下班就追劇、運動，完全沒在增進自己的實力」。

某次他狠下心只匯款2萬元到戶頭，老婆發現後馬上質問，事後原PO坦承想法，卻被老婆不滿砲轟「現在工作哪有那麼好找，以為高薪喊一喊就有嗎？」甚至喊話「娶我就要包容我的惰性」，讓原PO氣得想拿出離婚協議書，後來思考已交往多年就忍下來了。最後，原PO也狠狠苦勸「早知道一開始年輕就要睜大眼睛，不要找一個好吃懶惰的對象，就算漂亮又怎樣，看久還不是就那樣 ，大家常說門當戶對不是沒道理的，唉唉」。

▲男遭逼婚PO文苦求「怎麼閃」，過來人吐結局。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲原PO不滿結婚後，老婆就像吸血蟲。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
貼文曝光後，瞬間就引來網友熱議，其中不少人反而砲轟，「你以為月薪五萬的女生，擇偶條件，只會要求老公月薪六萬喔？會不會太天真。」、「所以你當初下定決心要結婚是哪裡讓你沖昏頭？事後才來抱怨，就問一下誰選的？」、「交往六年還不知道她的消費習慣就結婚，你用愛發光嗎？」

但也有人認同表示，「如果你們多次溝通結果還是一樣，那真的可以討論要不要繼續在一起了」、「理念不合就快點離婚吧！其實你嫌棄的應該是她不積極的態度，但她沒有想要上進你也沒辦法的，還來得及啦～及時止損很重要！」、「還沒有孩子，生活價值觀不同，雙方都無法退讓的話，建議都即早止損。」（編輯：陳雅雲）

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