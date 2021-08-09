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絲瓜怎麼炒才不發黑？大廚曝「私藏秘訣」：保證口感鮮嫩

▲絲瓜要怎麼炒才不發黑？對此，《小楊聊美食》分享大廚的私藏秘訣。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲絲瓜要怎麼炒才不發黑？對此，《小楊聊美食》分享大廚的私藏秘訣。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-09 00:11:04

絲瓜又稱菜瓜，是台灣常見的瓜類蔬菜，也是不少人家中經常料理的食材，但要如何炒才不容易發黑呢？對此，《小楊聊美食》就提到，自己炒出來的絲瓜粽會發黑，因此請教了一位大廚，只要按照大廚的私藏秘訣，就可以保證炒出來的絲瓜口感鮮嫩。

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《小楊聊美食》表示，有些人為了讓炒出來的絲瓜不發黑，會選擇用鹽醃或加醋泡，雖然這兩個方法很實用，但會嚴重影響絲瓜的口感及鮮味，因此去請教一位大廚，並學會如何正確地處理絲瓜。

《小楊聊美食》指出，主要分為三步驟，第一步是先將削皮、沖洗乾淨，用刀切成小塊狀，然後立刻將絲瓜浸泡在裝有清水的盆子，接著打幾顆蛋，攪散後放著備用。第二步則是在鍋子裡加入適量的水，煮開後往裡面滴上幾滴油，再來將絲瓜撈出並下進鍋裡，用大火進行焯水15秒後撈出。

▲《小楊聊美食》透露，關鍵就是在水中倒入一些食用油，才能讓油給絲瓜套上一層「保護膜」。（圖／翻攝自《小楊聊美食》）
▲《小楊聊美食》透露，關鍵就是在水中倒入一些食用油，才能讓油給絲瓜套上一層「保護膜」。（圖／翻攝自《小楊聊美食》）
最後一步是，架起炒鍋燒乾裡面的水分，並在鍋內倒油，燒熱後倒入蛋液，用中火炒到定型，盛出來備用。隨後往鍋裡加一些豬油，燒熱後吸入蒜末爆香，倒入絲瓜、雞蛋和少許熱水，用中火炒均勻後，便添加適量食鹽調味，最後撒上蔥花，翻炒均勻後就可出鍋裝盤享用。

《小楊聊美食》提醒，炒絲瓜前一定要先焯水，並在水中滴入一些食用油，為了讓讓油給絲瓜套上一層「保護膜」，防止絲瓜變黑，此外時間也要控制好，15秒就足夠了，這才能保證炒出來的絲瓜口感鮮嫩。（編輯：許智超）

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