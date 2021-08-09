父親節不回家被網酸！醫師痛揭「待台原因」：你刺到我心
昨（8）日是一年一度的父親節，想必很多人都有替自己的父親慶祝，也度過美好愉快的一天。不過目前在奇美醫院加護醫學部擔任主治醫師的陳志金，看到一則網友的留言提醒，卻直呼「真的刺痛了我的心」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-09 11:32:44
出生於馬來西亞的陳志金醫師，在台灣的父親節這天，發了一篇文章寫道，「我也很想回家，可是看看現在馬來西亞的疫情，我父親也不會希望我這個時候回去的，我一旦回去，兩邊都要隔離，可能得花上一個月的時間，能夠待在家裡卻只有兩三天，而且還要麻煩ICU的同事，分擔我一個月的工作量，『理智』告訴我的『情感』說，不能這麼做」，並且附上了一位網友留言的截圖。
只見該位網友留言說「回家看看老父親，比在這PO感謝文要有意義多了，病患沒有你還有別的醫師，老父親沒有你就沒有你了。」並在最後hashtag，「有心再遠都很近」、「無心再近都很遠」。因為這則留言，讓陳志金醫師特別發了一篇文章表示，「謝謝這位網友的提醒，不過你真的刺痛了我的心」。
陳志金也強調「（8月8日）其實『不是』馬來西亞的父親節，今天對我父親來說，就是一個『普通』的星期日，馬來西亞的父親節，和世界上大部分的國家一樣，是在六月的第三個星期日」。（實習編輯：王麗雯）