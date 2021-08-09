父親節不回家被網酸！醫師痛揭「待台原因」：你刺到我心

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我一旦回去，兩邊都要隔離，可能得花上一個月的時間，能夠待在家裡卻只有兩三天

▲網友的一則留言，刺痛了醫師陳志金的心。讓他有感而發。（圖／翻攝陳志金臉書）

（8月8日）其實『不是』馬來西亞的父親節，今天對我父親來說，就是一個『普通』的星期日