玉米下鍋煮忘3天！開蓋爬滿「詭異觸手」　真相讓網笑翻

疫情期間民眾選擇減少外出，避免增加染疫風險，不少人都會在家自己下廚，不過，對於完全不進廚房的人來說，恐怕就連下鍋煮個「玉米」都會有點困難。近日就有烹飪新手發現，自己心血來潮下鍋煮了玉米來吃，沒想到卻因為電話響了關火，這麼一放就是三天過去，回頭看玉米已經長出詭異枝枒宛如靈芝，畫面曝光也讓網友笑翻。

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這名網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，平常自己沒有什麼下廚經驗，最近在家期間想要下鍋煮個玉米來吃，沒想到才剛把玉米放入鍋內蓋好鍋蓋，一旁電話就剛好響了起來，原PO急忙跑去接電話後，又順勢坐回位置上玩遊戲，直到兩三天後才想起來自己有打算「煮玉米」。

而當原PO匆忙跑到廚房掀起鍋蓋後，才看到玉米已經長出細細長長的綠芽，明顯已經無法食用外，模樣也像是伸長了手的「靈芝草人」躺在鍋子裡，這就讓他相當哭笑不得，網友們見狀也紛紛吐槽「看過這麼多暗黑料理，就你的最厲害」、「既然這樣了，不如繼續玩遊戲，坐等它長成結穗玉米」、「本想吃個下午茶，直接變開心農場」、「煮到都成精了」、「玉米彷彿在說：放我出去，有種伊藤潤二的風格」。

▲原ＰＯ曬出玉米泡水了幾天後的模樣（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

此外，也有網友慶幸表示「還好接電話前沒有開火，不然3天後才想起來…」、「第一次看到玉米發芽原來是這樣」、「還好沒開火，連房子都gg了」、「謝謝你讓我看到原來玉米可以長成這樣」、「活了大半輩子，第一次看到」。

不過根據了解，這張圖是先從中國微博所傳出來的「示意圖」，該款鍋子也是中國知名品牌的電子鍋，明顯並非在台灣所拍攝。此外，農委會也推薦在挑選玉米時應選外葉顏色青翠的玉米較新鮮，應注意外葉上有無枯黃，並聞聞看有沒有臭酸味，若有臭酸表示玉米受到水傷，已長黴菌。若是壓下時感覺軟軟的，則表示玉米可能授粉不完全、發育較不好，能食用的部分較少。（編輯：楊智傑）