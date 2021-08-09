面試想看公司評價！他問「Google地圖準嗎」　內行揭實情

相信擁有一份高薪且穩定的工作，是不少人夢寐以求的職場生涯，而為了能夠達到這個目標，除了努力充實自己的能力外，若能在面試前後得知公司內部的生態、薪資福利和升遷管道等等想必對未來職涯會更有幫助。對此，就有名今年畢業的新鮮人表示，自己日前收到了不少面試邀約，好奇面試看「Google Maps」的評價是否準確，文章曝光後也掀起不少討論。

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這名新鮮人在PTT的Tech_Job版上發文提到，自己是今年疫情下的大學畢業生，由於自己收到不少的面試邀約，在機會眾多的情況下也想透過更多資訊來主動評估不同公司的內部狀況，不過想看不同公司的評價，訊息來源除了同學、PTT外就只有長輩們了，這就讓他不禁疑惑表示「想知道google map評價是否值得參考？」。

▲這名畢業生希望在面試前先透過外在資訊協助他選出要親自去面試的幾間公司。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

原PO認為每間都親自去面試、實際詢問並不實際，因此打算利用「Google地圖」上的評分機制率先了解不同公司，不過討論串一出也掀起正反兩面評價，有網友認為一間公司的風評不能只靠Google地圖上的留言來論斷「不準，有些是自己公司派員工再那邊洗」、「地圖是蠻準的啦」、「如果你是說到公司的交通方式，那我覺得Google Map很準啊沒被雷過」、「你選學校、選指導教授時，看不看google map？」、「我從沒聽過這種看風評方式」。

不過也有不少內行指出其實「Google Maps」上的評論仍有一定的參考價值，「

負評通常是準的，好評不一定

」、「

好評的不一定真好，但負評很多就是警訊了

」、「

好的可能是洗的，但是壞的多少可以參考

」、「你是應徵服務業嗎？是的話就可以」；另外也有過來人建議他可以把握機會多面試幾間公司「剛畢業多面幾家根本不吃虧，以後可是要請假面的」、「不可能每家都面。這煩惱有點奢侈，建議還是能去多去，畢竟有些東西是相對值而不是絕對值」。（編輯：楊智傑）