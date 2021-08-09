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市場買火鍋料！老闆秤完「喊價250」　份量曝光全場搖頭

▲有主婦到市場購買火鍋料，沒想到老闆秤重完報出的價格讓她相當傻眼。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲有主婦到市場購買火鍋料，沒想到老闆秤重完報出的價格讓她相當傻眼。（圖／翻攝《爆怨2公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-08-09 18:24:22

美味的火鍋深獲台灣人喜愛，在家自這做法也相當簡單，更可以外加各式的火鍋料。不過就有主婦到市場購買火鍋料，沒想到老闆秤重完報出的價格讓她相當傻眼，份量曝光更是引發眾多網友無奈搖頭。

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原PO在臉書《爆怨2公社》發出圖片，「因為以前常買的那間店沒開，輾轉來到這攤買火鍋料，但買這樣的份量這樣被收了250元，會太貴嗎？是我太久沒買，還是物價太恐怖」，而原PO買的火鍋料有兩根德式香腸、燕餃、豆腐、豆干、小顆貢丸等等，但份量也不算太多。

▲火鍋是不少民眾最愛吃的美食。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲火鍋是不少民眾最愛吃的美食。（示意圖／翻攝自Pixabay）
價值250元的火鍋料份量圖片曝光後，也立刻讓不少網友直搖頭，「我昨天才在傳統市場買一斤120元，妳這目測應該沒兩斤吧」、「很貴，當做經驗。市場通常都一斤120～到150，買過素食的比較貴一斤都200以上」、「貴，這樣的份量應該不能超過150」「散裝的都很貴，這種秤斤的我都不敢買」「突然覺得賣場的組合包比較便宜」「感覺出去吃外面小火鍋比較划算」。

▲有主婦到市場購買火鍋料，沒想到老闆秤重完報出的價格讓她相當傻眼，份量曝光更是引發眾多網友無奈搖頭。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲多數網友認為原PO買到的份量要價250太貴。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
另外也有過來人分享經驗談，「應該是德國香腸貴比較多吧，但是這樣250平均還是貴了說」、「我之前買不到你的一半，竟然要130元，當時也嚇到，而且不好吃」、「如果是日式火鍋料差不多是這個價錢，但從照片來看這只是普通的，貴了」、「看過日式的火鍋料一斤220-250。如果是進口的確實比較貴，有些料吃起來確實有差」、「如果是真材實料的就還算可以，如果只是灌漿的就有點貴」。（編輯：潘毅）

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