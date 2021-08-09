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台灣的「第3面奧運金牌」！日人讚世界第一　暖心真相曝

▲2020東京奧運昨（8）晚舉行閉幕典禮，日本台灣交流協會也透過官方臉書感謝台灣對東奧的支持，更指出日本共有28個登記為幫台灣加油的「接待城市」，是世界第一名。（圖／體育署提供）
▲2020東京奧運昨（8）晚舉行閉幕典禮，日本台灣交流協會也透過官方臉書感謝台灣對東奧的支持，更指出日本共有28個登記為幫台灣加油的「接待城市」，是世界第一名。（圖／體育署提供）

編輯中心/綜合報導

2021-08-09 18:33:34

東京奧運昨（8）日晚間進行閉幕式，這一屆奧運在疫情的影響下延後將近一年，最終仍圓滿地完成了。而東京奧運落幕後，日本台灣交流協會也透過官方臉書感謝台灣對東奧的支持，更指出日本各地共有28個登記為幫台灣加油的「接待城市」，是世界第一名，可以說是「日本民眾送給台灣的第三面金牌」。

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本屆東京奧運台灣一共拿下2金4銀6銅，締造史上最佳成績，由於疫情關係，閉幕式由中華隊田徑隊4位選手代表出席，並由連3屆參加奧運的「跨欄王子」陳傑掌旗，日台交流協會也發文指出，這兩周除了日本選手們的努力之外，更讓他們感動的是台灣對東奧的支持和鼓勵。

▲東京奧運閉幕式。（圖／美聯社／達志影像）
▲東京奧運閉幕式。（圖／美聯社／達志影像）
舉例來說在棒球賽事上，除了屬於日本國球外，台灣也相當矚目，只是因疫情考量台灣棒球國家隊並未參賽，不過國人卻相當關注日本隊，日台交流協會也指出「像是賽期尾聲的棒球金牌戰，很多台灣朋友都在幫日本鄰居加油，緊張的像自家選手上場一樣。那晚我們是 #team日台」。

▲2020東京奧運在昨（8）日順利畫下句點，在閉幕式上，東京奧運聖火即將熄滅。（圖／美聯社／達志影像）
▲2020東京奧運在昨（8）日順利畫下句點，在閉幕式上，東京奧運聖火即將熄滅。（圖／美聯社／達志影像）
此外，協會也盤點本屆東奧賽場台灣的好成績，「這次奧運台灣共站上頒獎台12次，其中一半是跟地主日本一同分享台上的風景。日台在國際舞台上一起展現旗幟飄揚的驕傲，我們不會忘記」，更指出台灣對東奧的支持鼓勵也讓日本民眾相當動容，「日本各地也有專門為各國選手加油的『接待城市』，登記幫台灣加油的城市竟高達28個，是世界第一名。可以說，這是日本民眾送給台灣的第三面金牌。」

文末，日台交流協會也稱這是史上第一次無觀眾舉行、無法在賽場一起歡呼的奧運，如今卻成為日台史上距離最貼近、最溫馨的共同記憶，並於文末標記日本和台灣「#AlwaysTeammates！#ARIGATO！阿里阿多！」，強調接下來的日子還需要努力克服疫情，「但相信疫情過後，我們一定會再相見、一起歡呼的」。（編輯：楊智傑）

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