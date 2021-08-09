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畢業爽進台積電！他年收300萬「有房有車」嘆：空虛乏味

▲一名網友畢業後就進入台積電工作，工作3年後，年薪不僅有300萬元，名下甚至還有房有車，卻讓他產生40歲前退休的想法。（圖／美聯社／達志影像）
▲一名網友畢業後就進入台積電工作，工作3年後，年薪不僅有300萬元，名下甚至還有房有車，卻讓他產生40歲前退休的想法。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-08-09 19:00:09｜2021-08-09 20:02:08

擁有高薪且穩定的工作，相信是不少人夢寐以求的，其中有著「護國神山」之稱的台積電，也有許多求職者擠破頭想爭取的錄取機會。然而，就有一名網友透露，畢業後就進入台積電工作，年薪不僅有300萬元，名下甚至還有房有車，然而他卻產生40歲前退休的想法，無奈感嘆「一直做一樣的工作，越來越覺得賺的錢進來只是帳戶數字在變，生活上覺得空虛乏味」。

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原PO於《Dcard》上發文，表示自己一畢業就進入台積電工作，目前擔任資深工程師，年資已有3年，年薪則有300萬元，「經濟條件是有買房在新竹，有一台國產車，存款加股票大概400W」。但這樣優渥的經濟狀況，卻讓他產生在40歲以前退休的想法。

他坦言「一直做一樣的工作，越來越覺得賺的錢進來只是帳戶數字在變，生活上覺得空虛乏味，還是大家覺得應該適時換個環境，對生活的體驗或是回憶會更好」，這也讓他納悶提問「一生只做一份工作就退休會不會太無聊？」

▲竹科媽媽設立高門檻，拒絕低端人口進入群組引發熱議，對此，就有一名台積電工程師表示，「其實條件不難」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲網友畢業後就到台積電工作，雖然薪資優渥，但也讓他產生退休的想法。（示意圖／NOWnews資料照）
問題曝光後，紛紛引來不少網友留言，「羨慕QQ，昨天剛收到台積感謝函」、「有房地產，可以退休了啊，再去投資房地產收租啊！」、「有錢人的生活就是這麼樸實無華」、「羨慕啊啊啊啊」、「用錢買的到快樂，該大力花，就大力爽，當然不是揮霍啦，該理財，還是要理」、「你過上了我嚮往的生活」。

但也有人提出建議，「退休後再去嘗試其他工作或事情，就不是一生一份工作啦」、「認真回，五十歲前累積到近億資本 ，找時間研究個投資跟產業，或顧我這種可悲文組，拉個三五好友主管開個小小私募感覺不差」、「如果是先留停一年到處走走，再回來工作到40，之後就看是要先到處玩玩或是直接換一個輕鬆的工作，讓自己在年輕的時候有更多時間做自己感興趣的事」、「同學，如果工作無聊，那你可以做的事情就是把工作以外的時間拿來有趣，你會非常不無聊。」（編輯：陳雅雲）

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