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影／節日必備！創意拉錢蛋糕　花500元不用1小時就成功

▲ 自製創意「拉錢蛋糕」，不只擁有新奇機關又能送禮送到心坎裡。（圖／欸你這週要幹嘛 授權）
▲ 自製創意「拉錢蛋糕」，不只擁有新奇機關又能送禮送到心坎裡。（圖／欸你這週要幹嘛 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-10 18:00:00

許多人會在節日時買蛋糕來慶祝，創意蛋糕隱藏的小機關也能增添樂趣，還在想每個節日到來，都在想要買什麼蛋糕嗎？Youtube頻道「欸你這週要幹嘛」分享創意拉錢蛋糕的做法，簡單的材料，不用花一個小時就能完成整個蛋糕，送給親朋好友，甚至是情人、另一半都很適合喔！

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▲創意拉錢蛋糕必需的小機關。（圖／欸你這週要幹嘛
▲創意拉錢蛋糕必需的小機關。（圖／欸你這週要幹嘛 授權）

一、準備蛋糕，裝飾用食材（拇指餅乾、巧克力片、巧克力球）、鮮奶油

二、現金、裝現金的袋子、放進蛋糕內的機關盒子、蛋糕盒

三、將每張鈔票放入袋子內，依照金額小到大排列黏貼成長條狀，保留最後一個袋子練習抽拉使用，由金額最大的鈔票開始捲，捲完放入機關盒子內，修改盒子尺寸，機關盒留下抽拉開口，最後包裝黏好預留開口即可。


▲由金額最大的鈔票開始捲，完成後放入機關盒裡。（圖／欸你這週要幹嘛
▲由金額最大的鈔票開始捲，完成後放入機關盒裡。（圖／欸你這週要幹嘛 授權）


四、將現成蛋糕橫切成上下部分，下半部挖掉機關盒大小的蛋糕體，上半部也挖掉機關盒大小的蛋糕體將整個機關盒隱藏於蛋糕中。

五、打發鮮奶油，將打發好的鮮奶油放入冰箱冰。

六、將機關抽拉的袋子露出於蛋糕外，冰過的鮮奶油抹於蛋糕體外側或是拇指餅乾上，綁上緞帶將蛋糕做裝飾，機關旁填滿鮮奶油，撒上巧克力片與巧克力球做最後裝飾，蛋糕即完成。

▲挖掉預計放入機關盒的蛋糕部位。（圖／欸你這週要幹嘛
▲挖掉預計放入機關盒的蛋糕部位。（圖／欸你這週要幹嘛 授權）
不同於以往的慶祝蛋糕，拉錢蛋糕則是將機關隱藏於蛋糕裡，有趣又好玩，想動手做創意蛋糕但不知道怎麼做，Youtube頻道「欸你這週要幹嘛」分享了新奇創意的拉錢蛋糕，就能給親朋好友一個驚喜。（實習編輯：王偉妮）


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你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
74.24%25.76%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
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94.22%5.78%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
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2021-07-30-2021-08-10

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2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

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