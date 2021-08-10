榴槤氣味太濃不敢吃？「1作法」口感秒升級：一嚐就愛上

榴槤因為其本身獨特氣味導致評價相當兩極，有些人一聞到味道就直呼受不了，但也有愛好者特別喜歡榴槤的香氣，或稱只要克服氣味的「心理障礙」後就能發現果肉的美味，而日前就有網友好奇民眾對榴槤的看法，文章曝光後掀起一陣熱議，其中更有不少鄉民直言只要改「1作法」就能更容易挑戰平常不敢入口的榴槤「第一次吃就愛上！」。

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近年來為了克服民眾對於散發強烈氣味的榴槤，不少創意吃法也被相繼開發，例如榴槤冰沙、榴槤冰淇淋等，日前就有女網友在PTT上發文提到，最近親戚到自家拜訪，於是從冰箱端出榴槤要招待大家，卻被對方嫌棄表示太臭不敢吃，這就讓她回想起自己對榴槤的印象「我第一次聞到味道覺得很噁，但後來克服心理障礙覺得根本人間美味！」，同時也好奇提問「大家喜歡吃榴槤嗎？」。

▲榴槤其為獨特又濃厚，評價相當兩極。（示意圖／取自 Pixabay ）

文章曝光後掀起不少網友熱議，其中就有不少人對濃郁的榴槤味不敢恭維，紛紛留言表示「氣味完全沒辦法接受，實在不知道好吃在哪裡」、「前年去馬來西亞，回來時買了一堆榴槤口味的東西，整個行李箱都是榴槤味」、「不喜歡，但我媽很愛」、「沒吃過也不敢吃」。

然而討論串中也有不少網友認為，只要透過「冰鎮」方式就能將常溫下的榴槤氣味濃縮在果肉中，讓氣味在嘴裡越吃越香，「冰過後超級好吃，第一次吃就愛上」、「好吃！冰過更好吃」、「超愛XD」、「覺得ok，當冰淇淋吃。不會特愛但完全不排斥」、「一定要冷凍」、「冰鎮的超讚」、「超愛，今年夏天還沒吃QQ」、「當冰淇淋吃，超好吃」。（編輯：楊智傑）