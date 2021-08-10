LINE完訊息下秒就做「這動作」！眾人全搖頭：真的超討厭

LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用；不過，就有一名女網友抱怨，每次回朋友LINE的訊息，豈料下秒對方就會「打電話來」，讓她感到很困擾，貼文一出，網友全搖頭「真的很討厭」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「很怕那種一回訊息就打電話過來的朋友」為題發文，表示能回覆訊息不代表能「接電話」，「通常大家想聊天時，都會互相問問能不能講電話，能的話才打。最近卻發現，有個朋友會先傳一段閒聊般不太重要的話，等我回覆訊息時就會在當下那秒打電話過來」。





但對方通常不為了什麼，就只是想聊天，「跟他說了我在忙，不能講，卻理直氣壯地說『能回訊息為什麼不能聊天』」。有時對方自己碰到不能打電話的情形，卻仍是秒回，讓原PO超傻眼「真的很閒是嗎」。





▲原PO抱怨朋友每次都在傳完訊息以後突然打電話來。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

貼文一出，網友全傻眼，「好閒的朋友，上班時候就是只能傳訊息不能講電話呀！因為講電話會被聽到啊」、「我也很怕接電話」、「笑死，跟我媽一樣」、「這種人真的很討厭，我有朋友就是這樣，整個都快氣瘋了，跟對方講說我很討厭講電話，要打就發訊息先問我，不然我一定掛掉」、「我以為是老人的症頭....打字太麻煩太慢了，不管有閒事重要事都還是喜歡打line過來.....長輩很難控制」。





其中，也有網友建議，「你可以跟他說，下次要打電話來前可不可以告知你，如果他生氣，就是很幼稚又不替別人著想的人，可以不用聯絡了很討厭」、「直接封鎖他」、「封鎖，結案」、「把賴通話功能關掉」、「我都用無聲傳送」。（編輯：郭佩蓉）



