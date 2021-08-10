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影／自製4種韓式炸雞醬料　這口味讓他一吃上癮大推薦

▲YouTube頻道「肥波開吃啦」分享製作韓式炸雞以及四種醬料製作方式。(圖／肥波開吃啦 授權)
▲YouTube頻道「肥波開吃啦」分享製作韓式炸雞以及四種醬料製作方式。(圖／肥波開吃啦 授權)

影像中心/綜合報導

2021-08-10 20:00:00

疫情期間很多人想出國卻沒辦法，有些喜愛韓國美食的人只能懷念當時的味道，台灣仿間也有許多韓式料理店，讓人一飽口福。但現在想吃韓國炸雞，可以不用飛到韓國，在家自己做也能吃到！YouTube頻道「肥波開吃啦」就分享製作韓式炸雞，以及四種醬料製作方式，讓觀眾在家也能吃到熟悉的味道。

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▲肥波開吃啦，還原還是炸雞製作方式。(圖／肥波開吃啦
▲ YouTuber分享韓式炸雞的做法。(圖／肥波開吃啦 授權)

許多人到韓國必吃的其中一項美食就是韓式炸雞，現在在家裡也能吃到這道美食，YouTube頻道「肥波開吃啦」除了分享韓式炸雞的製作方法，還特別分享了四種醬料製作方法，來還原這道熟悉的料理，這四種口味包含了蜂蜜奶油、蒜香醬油、經典紅醬以及雪花起司，這四種醬料搭配炸雞，味道可以說是非常美味。



他自己則力推蜂蜜奶油炸雞，他形容這口感非常有層次，有蜂蜜的甜以及奶油的香氣，跟以往吃到的韓式炸雞截然不同，非常推薦大家試試看，許多網友也影片下方留言表示:「現在出不了門，看你做這個簡直要命」、「看起來好好吃啊！」、「太強了都超想吃+1 」。（文字編輯：胡繼偉）


▲韓式炸雞四種不同口味，在家也能享受到。(圖／肥波開吃啦
▲韓式炸雞四種不同口味，在家也能享受到。(圖／肥波開吃啦 授權)


▶感謝授權：肥波開吃啦
完整影片： https://youtu.be/gKqRoqYCMuY 

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你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
73.61%26.39%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
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94.18%5.82%
2021-07-30-2021-08-10

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2021-07-30-2021-08-10

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