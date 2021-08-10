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男在美國幫女友叫外送！網秒揭「真實用意」：肯定著急了

▲外送平台相當方便，只要在家點點手機，美味的餐點就會送到門口，更有不少人會用此服務幫親友點餐。（示意圖／翻攝photoAC）
▲外送平台相當方便，只要在家點點手機，美味的餐點就會送到門口，更有不少人會用此服務幫親友點餐。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-08-10 17:05:46

外送平台相當方便，只要在家點點手機，美味的餐點就會送到門口，更有不少人會用此服務幫親友點餐。就有一位外送員接到來自美國的訂單，不禁好奇為何會出現這種現象。隨後也有同行揭露「真實用意」，並分享特殊經驗談。

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一位外送員在臉書《外送員討論區》上發文提到「有送過從美國叫餐的嗎？」並解釋自己接到了訂單，該位男客人備註自己目前遠赴美國，似乎擔心待在台灣的女友沒吃飯，便決定替對方叫餐，更附註「希望可以將餐點送到5樓，到了之後打這號碼，拜託了」。

▲外送員分享特殊的送餐經驗。（圖／翻攝《外送員討論區》）
▲外送員分享特殊的送餐經驗。（圖／翻攝《外送員討論區》）
完整過程曝光後，立刻有網友推測背後用意「主要是查崗，看是不是真的在家之類的」、「現在人燈把外送員當徵信社？」、「先問有沒有乖乖待在家，然後突擊叫餐讓外送員確認？」「查勤無誤，肯定著急了」。

更有其他同行分享特殊的送餐經驗，「我遇過客人是男友住金門，幫本島女友叫餐，神奇的是，到了後打電話給他沒接，我走上樓後是另一個男的取餐」、「上次送一間代叫餐的，平常都送一樣而已，某天我到場門上已經掛了三樣，來過兩台熊貓，我是第三個司機，最後門上掛了五樣餐點，不知道那個女的吃不吃得完」。（編輯：潘毅）

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你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
73.44%26.56%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.18%5.82%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
18.9%81.1%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
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2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

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