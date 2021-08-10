男在美國幫女友叫外送！網秒揭「真實用意」：肯定著急了
外送平台相當方便，只要在家點點手機，美味的餐點就會送到門口，更有不少人會用此服務幫親友點餐。就有一位外送員接到來自美國的訂單，不禁好奇為何會出現這種現象。隨後也有同行揭露「真實用意」，並分享特殊經驗談。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 17:05:46
一位外送員在臉書《外送員討論區》上發文提到「有送過從美國叫餐的嗎？」並解釋自己接到了訂單，該位男客人備註自己目前遠赴美國，似乎擔心待在台灣的女友沒吃飯，便決定替對方叫餐，更附註「希望可以將餐點送到5樓，到了之後打這號碼，拜託了」。
完整過程曝光後，立刻有網友推測背後用意「主要是查崗，看是不是真的在家之類的」、「現在人燈把外送員當徵信社？」、「先問有沒有乖乖待在家，然後突擊叫餐讓外送員確認？」「查勤無誤，肯定著急了」。
更有其他同行分享特殊的送餐經驗，「我遇過客人是男友住金門，幫本島女友叫餐，神奇的是，到了後打電話給他沒接，我走上樓後是另一個男的取餐」、「上次送一間代叫餐的，平常都送一樣而已，某天我到場門上已經掛了三樣，來過兩台熊貓，我是第三個司機，最後門上掛了五樣餐點，不知道那個女的吃不吃得完」。（編輯：潘毅）