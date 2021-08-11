房市／誠品鎖定台南南區開店　區域將起飛

台南南區中華西路一段、新興路口的碳佐麻里複合式餐飲園區今年初動工，誠品生活日前也宣布，將取得該基地一部分建物使用權，預計打造賣場面積6000坪的獨棟街邊店；由於該地點較非台南市中心，周邊多平價的國宅，消息一出，許多網友紛紛直呼不可思議，「（區段房價）要起飛了嗎？」
財經中心/綜合報導
2021-08-11 08:30:00
台南市政府與國有財產署合作開發南區鹽埕段商八土地，擁有「燒肉南霸天」名號的碳佐麻里，2019年標得地上權基地後，據了解，將把占地7000坪的土地分三期開發，第一期複合式餐飲園區已於今年初動工，預計引進旗下餐飲品牌；第二期部分，誠品生活日前公告，將向碳佐麻里取得建物使用權，設計為南台灣最大的獨棟街邊店，目前規劃會有地上4層賣場、地下1層停車場，引進書店、電影、表演、餐飲、生活設計等，賣場面積總計將達6000坪。
消息一出，網友紛紛驚呼「很神奇的地點」，周邊多是比較平價的國宅及工業區；但也有人認為，基地鄰近金華路、86快速道路，其實離市中心鬧區不算遠，且大型的餐飲、百貨園區本來就不太可能蓋在市中心，南區其實是不錯的選擇；甚至有人說「新建路、南區（房價）要起飛了嗎？」
信義房屋金華店店長張榮分析，台南市中心如東區、中西區，雖以文教區著名，但並沒有這麼大型的土地，加上租金相對比較貴，因此無論餐飲或誠品選在南區拓展大型店面，是可以理解的選擇；又如許多Outlet本來就會設置在市郊，靠著主動吸客的能力，而非被動等待消費者上門，也往往收到不錯的效果。
張榮進一步說明，碳佐麻里園區距離安平市政中心、台南舊市區並不算遠，可以說是介於舊市區與安平工業區之間，周邊住宅主力產品則是屋齡20多年的中古電梯國宅，更外圈還有公寓型的國宅。不過，近年來，區段陸續有新建案推出，以及圖書館等建設開始出現，街廓氛圍漸有不同，再加上整體台南房市大環境熱絡的帶動之下，房價已見一波漲勢，未來發展可期待。