不挑聰明的新人！他曝工作1年殘酷體悟：老鳥選愛聽話的

在職場上除了要處理繁瑣的工作事宜，還得與上司、同事經營良好關係，實屬不易；不過，對於剛脫離學生時期，進入職場的社會新鮮人來說，第一份工作的體悟會特別印象深刻，也多半會更積極表現。日前就有名男網友在《Dcard》發文分享工作一年的心路歷程，得出「比起聰明的新人，老鳥更愛聽話的」結論引發熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這位男網友在《Dcard》的工作板上感嘆工作一年下來的體悟，他以總結自身經歷後指出，自己認為職場上新人如果表現太聰明、敢發表意見，反而會讓老鳥覺得「被威脅」，相反的新人若是能力比較差也無所謂，只要完全都聽命辦事的「反而還比較受關愛，甚至有人會想表現自己的厲害、主動教他做事」。

▲原PO認為主管、老鳥們偏愛「聽話」的新人。（示意圖／取自pixabay）

殘酷體悟曝光後也引來不少過來人的認同，許多網友也無奈留言表示「我以前也覺得反正就逆來順受，就算自己不喜歡也逃不掉。後來逃出去之後才發現其實大有公司願意接受創新，願意接受新想法」、「沒錯啊！我之前那份工作就是這樣，然後我就提出太多意見和建議，就被當成是有問題的人」、「就是有這種心態才會造就只喜歡員工聽話，不喜歡員工創新的老闆文化」。

不過，也有職場前輩就出面回答背後關鍵「經驗談：誰不喜歡聰明的！但如果他聰明卻不把公司利益放在第一位考量，也只能勉為其難選聽話的」、還好吧？遇到能力很差的會很賭爛，新人聽命行事不就等於前輩做兩人份的工作，還要幫忙擦屁股」、「以我個人之前當新人的經驗，發現主管喜歡聰明但又會看臉色的下屬，除了服從之外，要有那種一點就通的感覺，然後有什麼狀況最好就跟主管報告一下」。（編輯：楊智傑）