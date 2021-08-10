煮大餐慶父親節！他讚嘆媽「手藝變好」 進廚房一看笑翻
一年一度的父親節，想必很多人都有替自己的父親慶祝，也度過美好愉快的一天。昨（9）日就有網友分享，媽媽煮了大餐慶祝父親節，而他看到桌上的雞腿、雞排，忍不住讚嘆「這頓餐很猛」，但吃了媽媽25年飯的他，卻感到有些不協調，直到進廚房洗碗才發現真相，讓他看了當場笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 18:03:56
原PO在《Dcard》表示，從小就待在高雄的他，畢業後就北漂工作，因此過年過節返鄉，家裡都會準備滿漢全席等級的大餐，而這次回家過父親節，媽媽也準備好父親節大餐。他回憶，一開始看到桌上的雞腿、雞排，讓他覺得「這頓餐很猛」。
原PO指出，自己吃了25年媽媽煮的飯，卻有一種很奇怪的感覺，但也沒想太多，開心地與家人聊天，並送爸爸父親節禮物。這時，媽媽也侃侃而談的說起「煮這桌有多累，用家裡的鍋子怎麼炸、有多難炸」，直到他進入廚房洗碗，才發現垃圾桶裡裝滿便當店的紙盒，甚至還多到裝不下。
原PO看到當場笑翻，「媽妳剛剛說炸得很辛苦、很累，原來都是便當店阿姨嗎？」接著還跑去問媽媽，對方也給了一個眼神讓他秒懂，讓他不禁笑說「媽媽真的很辛苦，今年不只祝爸爸父親節快樂，也祝媽媽父親節快樂」，最後也強調「就算老爸不進廚房，媽妳也稍微藏一下，就這樣大剌剌放著，難怪今年雞腿跟雞排特別好吃...」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「哈哈哈也太可愛了吧」、「有些便當店的菜真的好吃，支持媽媽外帶，也不用這麼辛苦煮飯」、「我家也是欸！害我現在也這樣對男友」、「媽媽一個神操作，我媽說明年她也要這樣，擺一擺看起來也很豐盛」、「那個雞腿太明顯了啦」、「太有趣，我也會這樣對我先生」、「推媽媽們都外帶啦」。（編輯：許智超）