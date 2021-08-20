蛋白質攝取不足易造成體力下滑　快速補充體力有方法

知名藝人卜學亮過去以尋人單元〈超級任務〉成為家喻戶曉的熟面孔，以前幫忙尋人，現在年過50正是享受人生的最好時刻，近年他活躍於舞台劇，在舞台劇的排練已佔據了大部份的時間，出道已超過30年的他，近年來開始感受到體力下降、體力越來越不足，再加上工作繁忙、經常外食、用餐的時間又難以不固定，久而久之年紀漸長，身體機能、新陳代謝和體力都已經開始下降，讓他不得不開始尋找能夠回復體力的營養補給品。





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▲年過50的資深藝人卜學亮，近年致力於舞台劇演出，有感於體力明顯下降，現在已找到能迅速恢復體力的營養補充品。（圖／桂格完膳提供）

現代人幾乎都是多重分身，不論是工作上或是生活上都過的相當忙碌，真的要做到三餐正常和營養均衡攝取已經很不容易，再加上外食機會高，外食的高鹽、高糖份、高油的長期攝取與累積，容易帶來身體潛藏的健康危機，在健康與體力的保持上，卜學亮感觸相當深，他表示，上了年紀後，很需要補充額外的營養，但市面上各式各樣的營養品琳瑯滿目，光是看就覺得頭暈，後來因為代言的機會，我開始喝「桂格完膳營養素」，一罐就能夠補充每日的營養所需，再加上我有騎腳踏車的習慣，現在出門就不用再帶香蕉來當補給品，包包裡隨身帶一罐桂格完膳，就能夠隨時補充，讓體力很快恢復，感覺很有精神。





人到了一個年紀，最明顯的就是體力的下降，不只是舞台劇，演藝工作有很多地方都很耗費體力，卜學亮表示，人就像電池，電力不足時，就容易沒有精神，做任何事都較難提起勁，桂格完膳就像是人體的電力快充，短時間就可以充飽能量，來面對工作及生活上的各種挑戰。



