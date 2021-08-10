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香蕉買回超快變黑？專家曝「保存心法」：不同溫度差很大

▲最近天氣炎熱潮濕，香蕉該怎麼保存也是一大問題。對此，農委會也曝光答案，並點出正確的「保存心法」。（示意圖／取自pixabay）
▲最近天氣炎熱潮濕，香蕉該怎麼保存也是一大問題。對此，農委會也曝光答案，並點出正確的「保存心法」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-10 21:19:34

台灣一年四季都有不同的水果可以享用，素有「水果王國」美名。不過有些水果買回家後，如果沒有馬上食用，很快就會變質，尤其最近天氣炎熱潮濕，如何保存新鮮更是講究。對此，行政院農業委員會也分享了「保存香蕉」的最佳方法，更指出最合適香蕉擺放的溫度在於13～20度。

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農委會今（10）日在臉書發文表示，「臺灣香蕉IN你的心啦～味道香甜可口，國內國外都喜愛～今年也IN東京奧運選手村唷」，隨後介紹台灣一年四季都有產香蕉，分別是高屏的春蕉（3～5月）、高屏及嘉義的夏蕉（6～9月）、台中及南投的秋冬蕉（10月～2月）。

另外農委會也說明了台灣常見香蕉品種的不同特色，北蕉是內外銷主力品種，成熟時皮色鮮黃，果肉淡黃色，香甜細緻，氣味芬香。蛋蕉（旦蕉）是東南亞重要的鮮食蕉，皮薄、肉滑、甜度高。芭蕉是南投縣的埔里與集集山區栽培較多，稜角明顯，口感清甜，喜歡清淡甜味的民眾，不能錯過這款。

▲農委會介紹台灣常見的香蕉品種。（圖／翻攝自農委會臉書）
▲農委會介紹台灣常見的香蕉品種。（圖／翻攝自農委會臉書）
而關於香蕉的保存方法，農委會指出「13～20度最適當」，在天熱時最好懸空掛在陰涼、乾燥、通風處，在天冷時最好用紙巾或報紙包覆，乾燥通風處保存。而已經很熟的香蕉，則建議把外皮剝掉，把果肉用保鮮膜包覆或放進保鮮盒，冷凍保存。

而在選購香蕉之時，農委會也分享了3個小撇步，好蕉的果指飽滿且外緣稜線較不明顯、果皮光滑飽滿沒有碰撞痕跡、選購注意蕉柄不要泛黑或乾枯皺縮。（編輯：倪浩軒）

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你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
73.49%26.51%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.27%5.73%
2021-07-30-2021-08-10

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滿意
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19.08%80.92%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

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2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

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