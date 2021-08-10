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看電影快不能呼吸！陌生人急喊「快離開」　背後原因毛炸

▲有網友分享，3年前和朋友們去看電影，但才開場5分鐘，朋友卻說「感覺快不能呼吸」。（圖／取自 Pixabay ）
▲有網友分享，3年前和朋友們去看電影，但才開場5分鐘，朋友卻說「感覺快不能呼吸」。（圖／取自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-10 23:30:05

隨著農曆七月到來，不少人回憶起曾遇到恐怖經歷。今（10）日就有網友分享，3年前和朋友一起去看電影，沒想到才開播5分鐘，就有朋友感到不適，甚至連同廳的陌生人也要她們趕快出去，當她得知原因後，瞬間直冒冷汗，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《靈異公社》表示，她在3年前和4名朋友一起去看電影，等她坐到位子時，卻感覺很冷，心想應該只是影廳冷氣開太強，但電影開播5分鐘後，其中一位朋友突然說「能出去嗎？感覺快不能呼吸了」，她立刻上前問「怎麼了！還好嗎？」眼看情況越來越詭異，一行人準備離開。

▲影廳內其他客人要原PO她們趕快離開，因為裡面有很多「好兄弟」在看電影。（示意圖／取自Pixabay）
▲影廳內其他客人要原PO她們趕快離開，因為裡面有很多「好兄弟」在看電影。（示意圖／取自Pixabay）
這時，影廳內的其他客人也要她們出去，後來離開電影院後，對方才說影廳裡有很多「好兄弟」在看電影，原PO這才知道朋友不能呼吸的原因。更恐佈的是，當她們離開座位後，馬上就有好兄弟坐下看電影，讓她聽了當場嚇壞，直呼「真的雞皮疙瘩掉滿地，因為這件事我都不太敢去大型電影院了」。

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「難怪有些電影院會固定留一些座位不賣就空著」、「這真的好毛…」、「我也起雞皮疙瘩了」、「我是遇過坐下去跌了一下，因為已經有好兄弟坐著」、「以前在電影院打工，是真的...」，但也有人認為，「朋友可能是對電影院裡面的味道比較敏感，導致呼吸不順暢，才會感到不舒服吧」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法，僅供參考。

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你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
74.12%25.88%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.32%5.68%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
18.96%81.04%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
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2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

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