看電影快不能呼吸！陌生人急喊「快離開」 背後原因毛炸
隨著農曆七月到來，不少人回憶起曾遇到恐怖經歷。今（10）日就有網友分享，3年前和朋友一起去看電影，沒想到才開播5分鐘，就有朋友感到不適，甚至連同廳的陌生人也要她們趕快出去，當她得知原因後，瞬間直冒冷汗，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 23:30:05
原PO在《靈異公社》表示，她在3年前和4名朋友一起去看電影，等她坐到位子時，卻感覺很冷，心想應該只是影廳冷氣開太強，但電影開播5分鐘後，其中一位朋友突然說「能出去嗎？感覺快不能呼吸了」，她立刻上前問「怎麼了！還好嗎？」眼看情況越來越詭異，一行人準備離開。
這時，影廳內的其他客人也要她們出去，後來離開電影院後，對方才說影廳裡有很多「好兄弟」在看電影，原PO這才知道朋友不能呼吸的原因。更恐佈的是，當她們離開座位後，馬上就有好兄弟坐下看電影，讓她聽了當場嚇壞，直呼「真的雞皮疙瘩掉滿地，因為這件事我都不太敢去大型電影院了」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「難怪有些電影院會固定留一些座位不賣就空著」、「這真的好毛…」、「我也起雞皮疙瘩了」、「我是遇過坐下去跌了一下，因為已經有好兄弟坐著」、「以前在電影院打工，是真的...」，但也有人認為，「朋友可能是對電影院裡面的味道比較敏感，導致呼吸不順暢，才會感到不舒服吧」。（編輯：許智超）
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