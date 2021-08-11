鍋貼沾醬油膏才是王道？內行曝「1神醬」：檔次立刻提升

鍋貼是不少人午、晚餐的首選，有些人甚至會選擇吃煎餃來當早餐，不過，吃鍋貼到底該沾什麼醬才搭呢？最常見的無非是醬油膏或醬油。然而，有網友就好奇在PTT提問「吃鍋貼是沾醬油還是醬油膏？」釣出內行分享「1神醬」，大讚「檔次立刻提升」。

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PTT八卦板

發文表示，自己買鍋貼回家吃，忘記跟店家拿醬油膏，於是就沾家裡的醬油吃了，沒想到被家人看到，對方堅持「吃鍋貼沾醬油膏才是專業的」，但他認為「有什麼就沾什麼，有味道就好」，同時更好奇詢問大家「有沒有吃鍋貼要沾醬油還是醬油膏的八卦？以下開放醬油派和醬油膏派開戰。」

▲鍋貼還能沾啥吃？一名老饕就分享，「加荷蘭醬，檔次立刻提升」。圖左為荷蘭醬，不少人也會汆燙蔬菜沾著吃。（圖／取自pixabay）

問題一出，引發網友討論，大家紛紛留言「番茄醬最高」、「都不沾，沾了吃到10顆以上就會很膩，不沾的話可以吃到近20顆」、「醬油啊，沒有比醬油完美的調味料了」、「我個人都沾沙茶醬」、「加辣椒的台式清醬油」、「醬油+烏醋+香油」、「鍋貼油膏，水餃醬油，沒有其他的搭配」、「醬油才是王道」、「醬油加醋才是唯一真理」。

另還有老饕傳授超另類搭配，直呼「加荷蘭醬，檔次立刻提升」。事實上，

「荷蘭醬」是一種類似美乃滋的醬料，通常會以蛋黃、奶油、檸檬汁（白醋）、鹽巴及少許胡椒或紅椒粉製成，味道富含奶香又帶點酸辣，與貝夏梅醬、紅醬、白醬及褐醬並稱五大法式母醬

，在許多英式早餐中都可見到它的蹤跡，最常見的就是班尼迪克蛋，另外，汆燙蔬菜、煎鮭魚、肉排、培根等也可沾著吃，或是將其淋在烤好的馬鈴薯上也別有一番風味。（編輯：許苡晴）