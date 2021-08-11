身高體重超級重要？學生妹揭「可怕身材表」：真的太誇張
近幾年健身風氣越來越盛行，不少人為了減重會上健身房，不過不光是為了減重，也讓體態更好看。不過偶爾還是會在網路上還是會流傳「什麼身高配什麼體重」才是標準，有網友在網路論壇發文討論「身高體重是不是真的超重要」，甚至更貼出了「超可怕的身材表」，最後原PO也建議民眾，還是需要參考衛福部公布國民健康體重對照表為準。
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 10:07:51｜2021-08-11 10:16:26
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「為什麼現在對於體重要求那麼多」的貼文，原PO表示之前讀女中時，都以一張網路上流傳「女孩身高體重表」作為標準，更說中國大陸的BMI值（身體質量指數）是最正常的，那時原PO身高160公分，體重48公斤被說胖，只因為大腿有長點肉，後來原PO的班上有個身高165公分，體重39公斤被說剛剛好，讓原PO覺得是不是只要沒到那標準體重就很丟臉，也發覺最近厭食症變的很多人。
貼文一出，眾多網友紛紛抨擊那張表格，「這種東西看多了會生病，還是去健身，健康的肌肉線條最好看」、「這個表太誇張，我已經很瘦了，再瘦就會越來越難看，上面的體重甚至比我的體重還低」、「為什麼有人會信這個表啦」、「這個表有病吧」、「很有病欸這種病態審美」。
不過有網友出面解釋什麼是「BM」，「BM 是Brandy Melville 的縮寫，是義大利的少女服飾品牌，這個品牌主打one size，大小大概是我們知道的s到m左右」，並不是BMI，但還是有網友要大家不要再相信這種表格。根據衛福部公布國民健康體重，如果以原PO的身高體重來看，她的體重是在正常範圍內，若是另一位同學，就是體重過輕。也提醒民眾還是以「健康」為導向，以免體重過輕或過重，造成身體不適。（實習編輯：歐雅如）