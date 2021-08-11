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面試新工作怎麼談出高薪？前輩曝「秘訣」：籌碼必須握緊

▲擁有更高的薪水，絕對是受薪階級共同的目標，不少人也都會選擇用跳槽換工作的方式來加速加薪時程。（圖／翻攝pexels）
▲擁有更高的薪水，絕對是受薪階級共同的目標，不少人也都會選擇用跳槽換工作的方式來加速加薪時程。（圖／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-08-11 10:51:07

擁有更高的薪水，絕對是受薪階級共同的目標，不少人也都會選擇用跳槽換工作的方式來加速加薪時程。就有女網友好奇「大家都怎麼把薪水談高的呢？」，隨後釣出許多前輩分享秘訣：「籌碼要慢慢搬！」

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原PO在論壇Dcard上發文提到「因為我待的產業的關係，就算有專業，但薪水還是會被刻意壓低，曾有跟老板談加薪,但沒多久就被資遣....導致我對談薪水有很大的陰影。工作第五年了，換了兩次工作，薪水只有35k。近期因為疫情被資遣，之後準備再投履歷，因此想請教一下面試時，該怎麼說才不會又被壓低薪資或甚至談高一點呢？」

▲有過來人點出小心機，建議「可以在面試部分最後的時間」詢問「若有幸錄取本公司，報到當天需要攜帶什麼東西？」。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲不少前輩認為，必須統整好自己手上的專業當作籌碼。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
問題曝光後，隨即有不少前輩分享經驗談「面試時把你的工作技能，專業當籌碼談，然後態度誠懇，接下來就緣分了」、「我之前跳槽加薪8千，面試時我是把曾經做過的專案成就等等去談，這樣比較能談到自己的理想薪水」、「薪資公枰看一下，把自己的專業籌碼再額外加，我是畫機電圖的，新鮮人約35k，我文書工作做很好+2k，我會處理標案的所有流程+10k，我會專案管理+10k，我會業務+5k等，統整好報價，基本上都是拿自己的專業說嘴」、「基本上還是掌握好自己的專業吧，一開始的心態也很重要」。(編輯：潘毅)

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