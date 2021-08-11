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吃鍋貼都只敢買「偶數個」？她曝驚人發現　釣出老闆回應

▲你吃鍋貼時是否也都習慣點「偶數個」，就怕錢不好算呢？對此，就有一名女網友發文，透露自己發現一個「驚人真相」，貼文一出，也釣出老闆回應。（示意圖／取自pixabay）
▲你吃鍋貼時是否也都習慣點「偶數個」，就怕錢不好算呢？對此，就有一名女網友發文，透露自己發現一個「驚人真相」，貼文一出，也釣出老闆回應。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-11 11:21:13

酥脆爽口、方便食用的鍋貼是不少外食族的首選之一，不過你吃鍋貼時是否也都習慣點「偶數個」，就怕錢不好算呢？對此，就有一名女網友發文，透露自己發現一個「驚人真相」，貼文一出，也釣出老闆回應。

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該名女網友在PTT以「大家知道八方雲集的結帳方式嗎」為題發文，表示她近日到八方點了六顆韭菜水餃，但老闆說「只剩五顆」，她便點了4顆，豈料這時老闆就問「啊你要不要點五顆，把剩下都買走」。

原PO則回應「因為韭菜水餃5.5塊，我怕算錢不好算，才點四顆的」，老闆卻說「不會啦，碰到小數點我們都會自動去掉」，但聽完這番話，也讓原PO相當震驚，因為每次買鍋貼水餃，她都不敢點「奇數個」，「因為怕被老闆多收五毛，結果竟然是少收五毛，早知道我就點爆它，女孩兒知道點奇數個水餃會少收錢嗎」？

▲你吃鍋貼時是否也都習慣點「偶數個」，就怕錢不好算呢？對此，就有一名女網友發文，透露自己發現一個「驚人真相」，貼文一出，也釣出老闆回應。（示意圖／pixabay）
▲你吃鍋貼時是否也都習慣點「偶數個」，就怕錢不好算呢？對此，就有一名女網友發文，透露自己發現一個「驚人真相」，貼文一出，也釣出老闆回應。（示意圖／pixabay）
貼文一出，有些網友表示，「原來會去掉小數點，我以為都進位，從來沒買過有小數點的顆數」、「遇過+1，那次加點沒注意變成奇數顆，結帳時小數點自動扣掉」、「知道！去過的每家都無條件捨去！讚！」、「有些會去掉啊，有些會跟你說，買偶數比較好算」、「是的，小數點會自動去掉，無條件捨去法」；但也有網友說，「公司附近的是直接進位」、「我遇過的是直接進位...」、「屏東的是進位耶==」。

其中，就有一名自稱家裡開八方的網友留言，「家裡開八方雲集（舉手），八方每一間分店都會無條件捨去小數點喔～那是POS系統設定好的」、「八方是無條件捨去吧，說四捨五入應該不是八方。而且現在都是用POS結，也不是店長決定要怎麼算錢」。

而根據八方官網和《Yoti生活》2021八方雲集最新菜單價錢一文中指出，每家店的價格會因為地域性的不同，所以不同區的店家在價格上會有稍許的落差；至於遇到「小數點」的狀況，會採四捨五入或無條件進位，依店家規定。（編輯：郭佩蓉）

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