農曆鬼門開！友帶「一物」喊可避邪 全場傻眼：很難想像
今年的8月8號不只是父親節，特別的是同一天恰巧也是農曆七月初一鬼門開，對於一些比較害怕或是民間所稱「八字輕」的人，會使用各種方式來尋求心靈上的慰藉。不過有一位網友卻因為朋友的建議，也想要入手「隨身驅邪物」來讓自己心安，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 12:48:24
這位網友在知名論壇《Dcard》的閒聊版上，PO出了一篇文章問說，「有什麼隨手可得的驅邪物？」，他提到「本來是對於鬼門開這些事沒很在意，前幾天跟朋友聊天，幾乎每個人都有自己的驅邪物，例如平安符、十字架、佛牌之類的，也有朋友帶著艾草」。
原PO表示「他們都建議我應該也常備一個驅邪物，寧可信其有這樣，但我們家沒有一直都沒什麼信仰，朋友説可以在身上放點草？像是艾草、魚針草、菖蒲、岩蘭草等等，那是要放一整把還是一整盆....我也搞不懂。」
貼文一出也引起網友熱議「很難想像有人口袋有一把葉子」、「帶草在身上聽起來怪怪的 ？」、「很鬧，不知道為什麼聽到草就覺得怪怪的」、「你是認真的嗎？帶著一顆剛正的心就可以了」、「驅邪物沒用對反而會招東西來吧」、「難怪建國花市沒聽說鬧鬼」、「我隨身口袋有放一把菖蒲跟岩蘭草啊」。
也有網友認真比喻，「我問妳喔，妳沒事情走在路上會沒事準備武器準備打別人嗎？我指的是正常情況，不會對吧，以前我也有聽過有人到了七月準備桃木劍，結果反而出事，妳不要去打擾祂，祂就不會刻意來打擾妳」。還有其他網友也分享，「以前男友給的佛珠戴一陣子在鬼月裂開，我嚇壞，後來兩手空空反而比較不提心吊膽」。（實習編輯：王麗雯）
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