跟風買航運！小資女「2個月狂賠30萬」 拚翻身下場更慘
投資股票有不小風險，但其波動和龐大的股價市場，仍吸引許多民眾投入熱錢。不過有位小資女，日前跟風購買航運類股，沒想到短短2個月就「狂賠30萬」，後續的遭遇曝光更是讓不少網友感慨。
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 12:19:55
一位小資女在網路論壇上發文提到，自己月薪約3萬元，六月底時跟風搶當航海王，買進了貨櫃三雄，沒想到七月初貨櫃三雄股價先後創高後，一路狂瀉，跌幅近40%，讓她最終不得不停損，賠了近30萬。
但原PO仍不甘心，決定靠電子來翻身，沒想到8月10日又賠快10萬元，前後不到兩個月已慘賠快40萬元。慘痛的損失不禁讓她崩潰「也許對很多人來說這是小錢，但這大概是我快一年的薪水，真的很痛！現在我精神恍惚、食之無味，也不敢跟家人坦白，請問要怎麼才能走出來？」
不少網友也紛紛給予建議並安慰「傳到妳耳裡都不知道已經過多久，現在認賠退出不要再玩了就當作教訓，不是每個人都能靠這獲利的」、「用錢買經驗，之後對投資看就會不一樣」、「如果妳買股票都沒依據，那就是賭，十賭九輸，很正常」、「停損最重要，加油」、「請你要正面，股票是看公司的績效，放長期，每年穩穩領股息」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：投資一定有風險，事前應審慎評估，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。