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結束WFH！她電費卻「暴增2倍」　網揪2關鍵：別當冤大頭

▲有一名女網友表示，7月就結束WFH，回到公司上班，但電費卻是6月的2倍，讓她很困惑「感覺是不是電費有問題」，貼文一出，內行也曝2關鍵。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲有一名女網友表示，7月就結束WFH，回到公司上班，但電費卻是6月的2倍，讓她很困惑「感覺是不是電費有問題」，貼文一出，內行也曝2關鍵。（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-08-11 13:58:08

今年6月因為本土疫情大爆發影響，許多公司紛紛請員工改為居家辦公，但也衍伸不少問題，像是電費暴漲、辦公被小孩影響等；對此，就有一名女網友表示，7月就結束WFH，回到公司上班，但電費卻是6月的2倍，讓她很困惑「感覺是不是電費有問題」，貼文一出，內行也曝2關鍵。

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該名女網友在臉書社團《房屋萬事通公社》發文，表示自己租屋處是獨立電表，平常白天一人在家，不開冷氣，會開電腦、電扇、電視、電燈以及將廁所的所有排風扇24小時開著；冷氣則是晚上五點過後開到隔天早上7點半，最多到9點半，週末則是開24小時。

也因為6月居家辦公使用電量大增，因此收到比平常還高的電費3000多元時，她也覺得算合理，「但今天收到7月電費，變成是6000，但生活模式跟上上個月是一模一樣的，感覺電費是不是有問題，使用習慣一模一樣，卻突然暴增2倍...」。

▲有一名女網友表示，7月就結束WFH，回到公司上班，但電費卻是6月的2倍，讓她很困惑「感覺是不是電費有問題」，貼文一出，內行也曝2關鍵。示意圖／NOWnews資料照）
▲有一名女網友表示，7月就結束WFH，回到公司上班，但電費卻是6月的2倍，讓她很困惑「感覺是不是電費有問題」，貼文一出，內行也曝2關鍵。（示意圖／NOWnews資料照）
貼文一出，掀起熱議，「電器故障也會造成電費增加」、「好扯」、「我們透天2-4樓冷氣機乎平均開10小時，兩個月的電費也才2000多要3000= =」、「感覺是，偷電。我們一家四口，兩個月電費最多四千多我就很心痛了，冷氣3台 乎是開24小時了」。

其中，就有內行網友點出2關鍵，分別是「留意每月電表數字變化」和「直接請台電人員來檢修」，「可以開始養成把每次用電的量和度數紀錄下來的習慣了，以防類似狀況再發生而求助無門，當冤大頭」、「關掉房間所有的用電跟拔掉插頭，看看電錶還會不會跑，如果會跑就有問題」、「去台電請人來看看，是否有漏電和電表問題」、「把總電關掉看電表會不會繼續走」。（編輯：郭佩蓉）

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