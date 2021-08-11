正妹真的是司機！甜美160cm「開公車」 口罩一脫網全暈
雖說每個職業男女都可以做，但也可能因為體力上以及工作性質得問題，相對有比較適合男生或女生，例如搬運水泥粗重的工作都是男生來做居多。而近日，就有一名女網友在影音平台上爆紅，被網友發現年僅24歲的她，竟然是一位公車司機，吸引不少人朝聖。
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 13:52:10
一名暱稱為「艾嫚妮」女網友在抖音（Tik Tok）分享自己的上班日常，只見影片中，艾嫚妮踏上公車就走向駕駛座坐下，接著打開公車收錢系統，熟練地轉動方向盤開始開公車，畫面中還有幾張疫情尚未爆發之前，脫口罩的照片，長相甜美可愛，很難想像她的職業是公車司機。艾嫚妮也在影片表示「公車司機這份工作，沒有熱忱是待不下去的，加油吧」。
影片曝光後，立刻飆上熱門推薦，不少網友朝聖表示「好可愛的司機！個子不大竟然能開公車」、「好可愛啊.....是哪一條線」、「突然想搭公車了，請問你是哪個區域」、「一路平安就好，慢慢開，前司機路過」、「真的長得很可愛，沒看過年輕女生開」、「160公分也能開公車呀！太萌了」；而也有不少同業紛紛留言加油打氣「同業路過，一起加油」、「你這中興的吧，我大都會der！」、「我也是24歲入這個坑」、「我21歲就入這個坑了，一起加油」、「加油喔，我也已經開了3、4年了」。
對於網友好奇公車司機的工作內容，「艾嫚妮」也曾經回答表示，她的行駛路線開一趟平均大約兩小時，為了能快速存錢，因而自己負責跑上下班雙尖峰時段的「單班」；而有網友提問公車司機該如何上廁所時，她也解釋，如果要上廁所的話，看到路邊有公車停車格可以臨停，只要告知乘客一聲，再去超商或是加油站就可以上廁所，多數乘客都會諒解。（編輯：張嘉哲）