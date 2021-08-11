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連鹹酥雞都會叫！阿嬤狂訂「網購」　快遞一到孫女秒崩潰

▲一名女網友發文，表示阿嬤不僅會叫外送鹹酥雞，還會網購訂東西，但某天快遞一到，她看完「東西」簡直崩潰，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲一名女網友發文，表示阿嬤不僅會叫外送鹹酥雞，還會網購訂東西，但某天快遞一到，她看完「東西」簡直崩潰，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-11 14:31:33

現今人手一台智慧型手機，上網相當方便，也大大改變了人們的消費習慣，許多長輩們也不斷學習新知、開啟網購之路；不過，就有一名女網友發文，表示阿嬤不僅會叫外送鹹酥雞，還會網購訂東西，但某天快遞一到，她看完「東西」簡直崩潰，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「阿嬤是否搞錯了什麼…」為題發文，表示前陣子因為疫情在家工作，回到老家順便陪陪阿嬤，「因為擔心她還是一樣趴趴走，跑去菜市場之類的，就特地教她學會網購，甚至是叫外賣什麼的，她也都學會了，還會大半夜幫我叫鹹酥雞，一整個比我還上癮」。

原PO接著說，結果上個月要拜拜的前幾天，阿嬤一樣從房間大喊，要原PO去拿她訂的網購快遞，「我以為只是一些泡麵、罐頭的澎湃組合包」，結果原PO一看到阿嬤一口氣訂「11箱飲料」簡直傻眼，「是接下來半年只能喝這個了嗎？而且我家還在沒電梯的公寓五樓，我真的差點死掉，我是不是該慶幸不是11箱的青草茶」？

▲女網友PO出阿嬤一口氣訂的11箱飲料。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友PO出阿嬤一口氣訂的11箱飲料。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，網友全笑翻，「哈哈哈哈寄給我，我幫你喝啦」、「阿嬤是不是手抖不小心點到」、「阿嬤好狂喔」、「妳阿嬤好先進還會訂外送」、「好像我阿嬤，之前說我想吃辣雞麵，她直接給我買40包」、「有一種渴叫阿嬤覺得你渴？還是阿嬤考量疫情關係，你運動量可能不夠？」、「阿嬤好Q是不是搞錯單位了」、「阿嬤好厲害」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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