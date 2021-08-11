連鹹酥雞都會叫！阿嬤狂訂「網購」　快遞一到孫女秒崩潰

現今人手一台智慧型手機，上網相當方便，也大大改變了人們的消費習慣，許多長輩們也不斷學習新知、開啟網購之路；不過，就有一名女網友發文，表示阿嬤不僅會叫外送鹹酥雞，還會網購訂東西，但某天快遞一到，她看完「東西」簡直崩潰，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「阿嬤是否搞錯了什麼…」為題發文，表示前陣子因為疫情在家工作，回到老家順便陪陪阿嬤，「因為擔心她還是一樣趴趴走，跑去菜市場之類的，就特地教她學會網購，甚至是叫外賣什麼的，她也都學會了，還會大半夜幫我叫鹹酥雞，一整個比我還上癮」。





原PO接著說，結果上個月要拜拜的前幾天，阿嬤一樣從房間大喊，要原PO去拿她訂的網購快遞，「我以為只是一些泡麵、罐頭的澎湃組合包」，結果原PO一看到阿嬤一口氣訂「11箱飲料」簡直傻眼，「是接下來半年只能喝這個了嗎？而且我家還在沒電梯的公寓五樓，我真的差點死掉，我是不是該慶幸不是11箱的青草茶」？



