啥款零食吃不膩？學生妹推「1組合」超過癮：爽吃好幾天
零食百百種，總是會有一個吃多或是吃久了就會膩，但也有例外，吃不膩的零食反倒少之又少，尤其是如果將一種零食變化方法去品嘗，怎麼吃都不會膩。近日有網友在網路論壇上討論大家有沒有吃不膩的東西，導致讓一款零食的組合曝光，讓學生網友直言「可以爽吃好幾天」，引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 14:50:15
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「大家有沒有吃不膩的東西」的貼文，原PO說吃東西很容易膩，但唯獨「彩球麥片和巧克力球」加「鮮奶或巧克力牛奶」，可以連續吃好幾天都不會膩，她更直言「直接吃很好吃」。
貼文一出，留言蓋起高樓，「玉米濃湯！我一個月可以喝掉10包康寶」、「玉米脆片+牛奶」、「所有的蛋餅！有加皮蛋的除外」、「所有麵包」、「臭豆腐完全吃不膩，但要炸的那種臭豆腐」、「咖哩飯吧，我可以一個禮拜連續四天三餐吃咖哩飯，對，早餐我也吃咖哩飯不要懷疑」。
也有很多網友跟原PO一樣很喜歡吃麥片類的食物，「巧克力脆片+牛奶真的讚爆，天天吃！」、「我也超愛吃這個的！」、「我超愛彩球！此生最愛」、「我可以兩天內單吃完一整盒格格脆，真的太好吃」。（實習編輯：歐雅如）