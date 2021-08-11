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客點3杯飲料備註「1要求」！外送員一看尷尬了　全場秒懂

▲外送平台近幾年崛起，不少懶人在家使用APP就能輕鬆點餐。（示意圖／翻攝photoAC）
▲外送平台近幾年崛起，不少懶人在家使用APP就能輕鬆點餐。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-08-11 17:24:05

外送平台近幾年崛起，不少懶人在家使用APP就能輕鬆點餐，不過隨著使用人數越來越多，店家與顧客、外送員之間的衝突事件也時常聽聞。近日，就有外送員分享自己接單的時候，發現客人在備註發火爆嗆一波，但仔細看了訂單的商品之後，讓他十分尷尬，貼文引發熱議。

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原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出，自己接到一張訂單，結果一打開就發現客人使用的是無接觸取餐服務，但卻在備註欄大發雷霆表示「你們上次弄錯東西，麻煩這次要看清楚，不要再弄錯了，要小辣的」。

▲外送員分享自己接單時被客人罵了一頓，結果發現客人自己出糗。（圖/外送員的奇聞怪事）
▲外送員分享自己接單時被客人罵了一頓，結果發現客人自己出糗。（圖/外送員的奇聞怪事）
結果外送員好奇一看是什麼商品時，卻發現客人點的是「翡翠綠茶、梅子冰茶以及高山金萱茶」，明明是飲料卻要求要加小辣調味料，讓外送員尷尬的回應「飲料要加辣嗎？好喔....」。

貼文一出，網友紛紛回應「之前我還遇過鐵板燒要附吸管的」、「奉勸各位真的要記得改備註，不然真的尷尬」、「還有火鍋要去冰的」、「遇過冰淇淋紅茶要加胡椒加多一點的」、「備註沒改而已，很常發生」事實上，外送平台上只要顧客有使用過備註功能，上次點餐的備註就會被記錄起來為常態使用，客人在點餐時一定要特別注意備註，否則變成與這則案例相同，上回點熟食，結果下回點飲料卻要求加辣的尷尬場面。（編輯：張嘉哲）

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