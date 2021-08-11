永和群聚再揪2確診　侯友宜：擴大篩檢阻斷隱形傳播鏈

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜今日在新北的防疫應變記者會上，呼籲永和某地區的民眾踴躍來篩檢，永和機動篩檢隊於8月9日至11日的這2天共篩檢647人，找出2例的陽性個案，其中1例是居住的友人，另1例還在疫調釐清中；起因是永和2周內出現3例的確診個案，有1例的感染源不明，疫調後發現3例都在某社區，因此希望能找出隱形的傳播鏈。
侯友宜指出，新北市永和區某社區同棟大樓的3例確診案，包括1例是友人感染、1例家戶感染及1例的感染源不明，因此啟動永和地區擴大篩檢的專案，8月9日晚間篩出1例的陽性個案；此外，社區除再度進行清消外，環境檢體的採檢也為陰性，同棟住戶的110戶、231人，從10日起做好自主健康的管理外，並全部去篩檢。
侯友宜表示，8月11日又篩檢出第2例的陽性個案，為前1個案的同住友人，整棟大樓出現5例的確診個案；因此同棟住戶的231人，11日起改為居家隔離，並提供免費送餐食或補助每日300元的餐食費，並派環保局到每戶門口去收取垃圾，並成立機動指揮所提供相關的服務；此外，居家隔離無法1人1室者，則安排住防疫旅館，費用則由政府提供。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。