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永和群聚再揪2確診　侯友宜：擴大篩檢阻斷隱形傳播鏈

▲新北市長侯友宜語重心長的說，個案要一個一個的釐清並斬斷感染源，否則疫情就有可能瞬間的再爆發。（圖／記者陳志仁攝，2021.08.11）
▲新北市長侯友宜語重心長的說，個案要一個一個的釐清並斬斷感染源，否則疫情就有可能瞬間的再爆發。（圖／記者陳志仁攝，2021.08.11）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-11 16:26:12｜2021-08-11 16:27:40

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日公布國內新增12例本土，其中又以新北市的6例最多，部分案例與永和區群聚有關，新北市政府正積極的疫調中；新北市長侯友宜語重心長的說，個案要一個一個的釐清並斬斷感染源，否則疫情就有可能瞬間的再爆發。

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侯友宜說，今日新增6例，分別為3個新增個案及3例為居家隔離陰轉陽，分布於永和2人及樹林、汐止、中和、三重各1人；3例居家隔離陰轉陽的部分，汐止1人為家戶感染、永和1人為同事的朋友確診被匡列，三重也是被朋友感染，至中和的CT值為32，疑為舊案，而樹林的CT值為34仍在疫調中。

侯友宜今日在新北的防疫應變記者會上，呼籲永和某地區的民眾踴躍來篩檢，永和機動篩檢隊於8月9日至11日的這2天共篩檢647人，找出2例的陽性個案，其中1例是居住的友人，另1例還在疫調釐清中；起因是永和2周內出現3例的確診個案，有1例的感染源不明，疫調後發現3例都在某社區，因此希望能找出隱形的傳播鏈。

▲新北市今日公布確診者公共場所足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市今日公布確診者公共場所足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
侯友宜指出，新北市永和區某社區同棟大樓的3例確診案，包括1例是友人感染、1例家戶感染及1例的感染源不明，因此啟動永和地區擴大篩檢的專案，8月9日晚間篩出1例的陽性個案；此外，社區除再度進行清消外，環境檢體的採檢也為陰性，同棟住戶的110戶、231人，從10日起做好自主健康的管理外，並全部去篩檢。

▲永和2周內出現3例的確診個案，疫調後發現3例都在某社區，因此啟動永和地區擴大篩檢的專案，希望能找出隱形的傳播鏈。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲永和2周內出現3例的確診個案，疫調後發現3例都在某社區，因此啟動永和地區擴大篩檢的專案，希望能找出隱形的傳播鏈。（圖／新北市政府衛生局提供）
侯友宜表示，8月11日又篩檢出第2例的陽性個案，為前1個案的同住友人，整棟大樓出現5例的確診個案；因此同棟住戶的231人，11日起改為居家隔離，並提供免費送餐食或補助每日300元的餐食費，並派環保局到每戶門口去收取垃圾，並成立機動指揮所提供相關的服務；此外，居家隔離無法1人1室者，則安排住防疫旅館，費用則由政府提供。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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