林昀儒5大話題排行！激戰球王只排第2　和她好感情奪冠軍

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林昀儒於本屆奧運表現優異，除了將得到中央政府提供的國光獎金，贊助商還加發奧運獎金。值得一提的是，宜蘭縣政府也特別頒贈60萬獎勵金，林昀儒家中得知後相當感謝，表示為了協助縣府推動體育運動，將這筆獎金全數捐贈回饋給宜蘭基層學校，希望能藉此栽培更多優秀選手，讓不少台人十分感動。
TOP4：男子團體賽 #32,269則
林昀儒與陳建安、「桌球教父」莊智淵一同出戰桌球男子團體賽事，三人並肩作戰的畫面也讓許多人感動，雖然8強賽不幸敗給德國，但這場比賽也表現出桌球世代交替的含意，此外林昀儒傑出的好表現，甚至讓莊智淵直言「讓大家看到台灣桌球」。
TOP3：自費練球 #49,063則
林昀儒的頂尖球技不少球迷有目共睹，林昀儒因此被冠上「天才少年」的封號，但他曾透露自己並非天才，都是依靠不斷練習而來，其中就有網友發現林昀儒雙親曾自費請教練，消息曝光立馬在網路引起軒然大波，也導致許多人藉此呼籲有關單位，應更加重視選手的培育與發展。
TOP2：對決球王 #98,791則
林昀儒在桌球男單賽事中，前後對上了中國球王樊振東和前任球王奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），雖然最終兩場賽事皆以些微差距落敗，但林昀儒在比賽中穩靜沉穩，甚至將球王逼到絕境，也讓網路上開始出現「林昀儒19歲把球王逼到牆角，你19歲在幹嘛？」的話題。
TOP1：黃金混雙 #107,201則
「黃金混雙」林昀儒與學姊鄭怡靜，一同搭檔出戰東京奧運桌球混雙，雖然一開始在4強賽不敵日本組合，但銅牌戰仍以直落四擊敗法國隊，勇奪一面銅牌。兩人不僅場上球技受到關注，如同姊弟的好感情也有不少人討論，在銅牌戰中鄭怡靜一度在場上感動落淚，甚至想要伸手擁抱林昀儒，但林昀儒卻不知所措的呆萌模樣，也瞬間在網路掀起熱議。
除了林昀儒外，羽球「世界天后」戴資穎同樣在網路上人氣飆高，在奧運幾場賽事中都表現出高超的球技，私下的正面態度甚至引來不少網友盛讚。對此，《Social Lab社群實驗室》亦透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤東京奧運開幕至今，戴資穎網路話題聲量表現，曝光有關戴資穎的五大熱門話題排行。
TOP5：廣告代言接不完 #32,556則
戴資穎於奧運前後都時常在廣告上出現，其中與陳漢典出演的一支知名外送平台廣告，也在本次奧運激起熱烈討論，廣告中一段洗腦台詞「戴資穎、戴資穎，我愛你」、「戴資穎、戴資穎，得第一」及陳漢典扮演啦啦隊大跳加油舞，瞬間紅遍大街小巷，甚至讓民眾爭相模仿。
TOP4：對戰印度一姊 #38,066則
戴資穎在4強賽中對上「印度一姊」普薩拉．文卡塔．辛度（Pusarla Venkata Sindhu），以直落二擊敗後挺進決賽。值得一提的是，戴資穎在金牌戰落敗後，辛度事後還給予擁抱及溫暖的鼓勵，讓網友封為「暖心女神」。
TOP3：家人溫馨好感情 #40,454則
戴資穎時常在網路上分享與家人的合照、互動，像是教阿嬤打羽球的影片，甚至還在父親節寫下感性長文，感謝爸爸一直以來的陪伴與教誨，讓不少網友看了熱淚盈眶。
TOP2：鏡像對決 #54,097則
戴資穎和泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon）球路、球風都十分相似，兩人在8強賽中對上，精采對決甚至被稱作是「鏡像對決」。最後戴資穎成功拿取晉級門票，依瑟儂賽後也發文祝福「你一定要贏到最後喔」，展現出兩人的好交情。
TOP1：神仙打架 #266,311則
戴資穎於金牌賽中對上世界排名第二的中國大陸選手陳雨菲，由於兩人實力相當，讓不少網友稱是「神仙打架」，雖然最終戴資穎可惜落敗，但仍為我國奪下羽球女單史上第一面獎牌。（編輯：陳雅雲）