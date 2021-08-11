台灣版單車失竊記？她被偷怕「乖乖鎖後輪」　下場卻更慘

在台灣通勤除了大眾交通運輸工具外，無非利用汽機車或腳踏車代步，近年來自行車友善政策也蔚為風潮，不過相較於汽機車的防盜措施，單車更容易遭到宵小鎖定成為偷竊目標。日前就有女網友分享自己的台灣版「單車失竊記」，發現用大鎖防賊下場更讓她崩潰，畫面曝光也引來不少網友笑翻。

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一名女網友昨（10）日在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，日前因為她的單車沒有上鎖而被人偷走，在親友的頻頻轟炸碎念下，自己也好好反省「世風日下，人心不古，不鎖車被偷，我確實也有責任」，於是在買了台二手淑女車後，也下定決心保持上鎖習慣。

沒想到過了數日返回宿舍，她往停放腳踏車的地方一看，怎麼也沒想到維持了「後輪上大鎖」習慣的她，竟遇到前輪被偷走的倒楣事。仔細一看停滿了自行車的路邊，就只有她的二手淑女車因為沒了前輪而「矮人一截」，看到這個慘況也讓她再度崩潰「天啊～～你一定會下地獄！」。

▲原PO記取教訓，每次都確實鎖上後輪，沒想到這次竟是前輪被偷。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

這場原PO的「單車失竊記」也讓網友們同情之餘也忍不住打趣吐槽「這麼專業輪子都卸了」、「你中獎率太高了」、「我無法忍住不笑，哈哈哈哈」、「不小心笑了出來」，但也有網友擔心她是被有心人鎖定「你肯定有跟誰結怨」、「你是不是有得罪人啊」、「不單純啊！覺得被盯上了啊！這麼多台，偏偏偷你那台」，不過根據刑法第320條，普通竊盜罪、竊佔罪可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，呼籲民眾莫因惡小而為之。（編輯：楊智傑）