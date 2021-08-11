新房離學校僅30m！他愣「住10樓還會吵」　內行仍推1優勢

買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，而房子所在的區域更是非常重要，不少年輕家庭會希望買在離學區較近的地點，有著小孩上下學方便、永久棟距等優點，不過也擔心會被靠近學區的噪音影響，因此向網友提問買房在學校旁的CP值究竟如何。

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日前就有位想購屋的網友在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》發文求助，他提到自己目前考量的物件距離學校約30至50公尺，距離大約只隔了一棟樓， 而樓層則位於10樓高左右，好奇這樣平常是否還會聽到學校鐘聲或學生活動聲，文章曝光後也引來不少過來人討論。

其中有派過來人大吐苦水，並強調就算是高樓層也聽得到校園傳出的聲響「會，我家高樓層，可以聽到三個學校的鐘聲」、「超近，絕對很清楚」、「一定會，我家離2條街還很大聲 早上都要聽訓導主任升旗時罵學生喔」、「會哦！而且住越高越吵」、「國小在對面。我住12樓，聽得到鐘聲跟廣播聲」。

▲買鄰近學校的房屋是否會因為校園吵雜聲影響日常生活，不少過來人紛紛給出建議。（示意圖／NOWnews資料照片）（圖／NOWnews資料照片）

不過也有民眾解釋這些聲響是否會影響到日常生活因人、地而異，「因為或許會有你沒預期的問題，面學校操場或是教室狀況也不同，有沒有活動聲每個人接受度也不一樣，房子自己要住的，自己實地感受最準」、「我住在雙校區，對面一排透天，休假時還是聽得到，但不會太干擾就是了」、「會，但現在是氣密窗，聲音不會大」、「我就住學校隔壁，除了學校有活動（校慶、運動會）比較吵之外，其他聲音久了就無感，晚上跟假日超安靜的」。

此外，也有內行推薦仍可選擇購入在鄰近學校的物件，原因在於學區宅往往CP值高，而先前也有民眾討論明星學區的物件CP值，眾人也一致認同學區房的優勢，「鐘聲不會一直響個不停，在學區附近的機能肯定好，至少可以保值」、「你可以出租出去，再住別的地方」、「很搶手，快出租」、「文教區域是最好」。（編輯：楊智傑）