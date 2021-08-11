無法接受哪些飲料加熱喝？眾秒回「3品項」：一想就恐怖
過去台灣被譽為「飲料王國」，走到哪都能看見手搖杯或飲料店，可見台灣人愛喝飲料的程度有多高。就有網友好奇，有哪種飲料只要加熱，就會令人難以接受？貼文也引發網友們熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 18:04:42
原PO在論壇PTT上發文提到，「我自己很喜歡喝牛奶，但我只能接受溫度是冰的，不知道為什麼我覺得熱牛奶喝起來，會讓人有點反胃，總之我就是連碰都不想碰。但相反咖啡我只喝熱的，冰的我也是不太能接受，會默默拿去微波爐加熱，大家有沒有哪些飲料，一定只喝冰的or熱的？」
貼文曝光立刻引發廣泛討論，不少網友也點名「牛奶、汽水、果汁」三種飲品，並給出理由「牛奶+1 喝熱的會很想吐」、「各種甜的或是水果相關的，想到就覺得味道會很可怕」、「果汁吧，熱的實在不可原諒」、「果汁加熱會很像一種藥吧」、「我也不喝熱牛奶，覺得很臭很腥」、「熱牛奶我懂，味道超濃超恐怖」、「可樂我連常溫都不喝」、「汽水沒人喝熱的吧」、「焦糖奶茶，熱的有一股噁心的味道」。
但是也有人提出不同看法，「薑汁可樂，熱的很好喝阿」、「熱牛奶+甜酒釀+糖超好喝的 大家冬天一定要試」、「以前感冒媽媽會煮可樂+檸檬 不難喝 但是」。（編輯：潘毅）