兄弟共同持有房子合適嗎？媽買房猶豫 全場急勸：會後悔
近年來台灣房價上漲，不少人儲蓄多年，就為了買到屬於自己的一棟房子。過去是養兒防老，但如今越來越多長輩反而是退休前仍要替孩子操心，畢竟年輕人若沒有家裡支援，想要買房真是難如登天。就有位媽媽透露，自己打拼一輩子好不容易可以買房，想把房子留給兩位小孩。但不知該登記在誰名下好，詢問大家「兄弟共同持有房子好嗎？」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 18:39:27
原PO在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》發文，詢問大家「請問買房可以兄弟共同持有嗎？會不會有什麼不方便？」接著又在留言處補充解釋，透露自己打拼ㄧ輩子，「好不容易可以買房，卻不知該登記誰的名字？（我有2個兒子）真的很傷腦筋！」
問題一出掀起討論，但大多數網友都認為兄弟「共同持有」不妥當，紛紛留言提醒說「娶媳婦之後會很容易吵架喔」、「勸你不要，未來你就知道什麼叫做反目成仇」、「通常都是妯娌開始吵的」、「娶老婆後，老婆的枕邊話就開始讓兄弟情變調」、「利益面前無兄弟」、「千萬不要，親兄弟明算帳，越親越要簡單」、「再好的親人都不要扯到錢、錢、錢，200%會後悔」、「千萬不要共同持有，過來人經驗，後患無窮」。
但也有網友認為，「我家就是！沒啥不方便的，只要兄弟間不要出現毒蟲賭徒就沒事」、「可以，但先白紙黑字講好日後安排」、「兩個人一起登記呀！你當擔保人，請銀行設定如要售出需經你同意」、「給現金讓他們各自發展吧，買兩個人名字分家的時候真的很煩」。
關於親友共同持有房產問題，確實需要謹慎考慮清楚。NOWnews今日新聞曾有過相關報導，大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡建議，要在合約白紙黑字寫清楚，避免衍生爭議。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也提醒，共同登記持有房子後，若共同持有人日後有自行貸款購屋需求，可能因名下尚有貸款未還清，或是被銀行認定有投資性質，進而衝擊貸款成數。（編輯：倪浩軒）