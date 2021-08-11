奧運英雄直播合體！金銀銅齊聚　楊勇緯害羞唱歌嗨翻粉絲

我是廣告 請繼續往下閱讀
直播中選手們輪番分享本屆奧運的心得感想，楊勇緯表示第一次參加奧運很興奮，每場比賽都很難忘。IG追蹤人數暴漲更是讓他嚇到，現在已經擁有45萬粉絲，讓楊勇緯直呼不習慣，不過後來轉念一想，讓大家更認識柔道也是很棒的事。
郭婞淳則表示很開心也很榮幸，賽前做了很多功課，上場後就是跟自己比賽，雖然沒有再創下新高成績很可惜，但還是很開心拿到金牌。下一步就是備戰亞運，期待能再推高個人紀錄。
潘政琮則分享自己吃鰻魚飯的趣事，透露第一天比賽成績不理想，便靈機一動想吃鰻魚飯轉運，結果隔天果然有好表現。之後連續四天都吃鰻魚飯，吃到老闆娘都知道了，還熱心幫忙加菜。潘政琮也特別謝謝網友替自己集氣加油，謙稱榮耀屬於大家。
徐薇淩則透露自己這次奧運印象最深是在選手村的時候，打開房間才知道和桌球選手鄭怡靜當室友，且她到達住處的時候鄭怡靜已經和林昀儒奪下混雙銅牌，兩人一起住了3天有很多話聊，也有摸鄭的銅牌，沾沾好運。徐薇淩更笑稱自己在選手村時，「不是在買紀念品，就是在買紀念品的路上」，回國時帶了8個行李箱，完全大豐收。
李旻表示自己很久沒代表國家參賽，感覺非常光榮，看到很多人替自己加油，非常謝謝大家。也透露由於天氣太熱，每打兩洞就會喝水消暑。9月將回到美國繼續打拼，希望能拿下生涯Lpga的第一座冠軍，更期待3年後再戰奧運。
隨後主持人也輕鬆與選手們互動，提問了許多粉絲們的問題，像是有人詢問郭婞淳如何收藏個人那麼多的獎牌，郭婞淳解釋獎牌本身大會就有提供一個美美的盒子，因此收藏很方便，然後會交給媽媽幫忙整理。而楊勇緯也在主持人慫恿下，當場大展歌喉，即興唱了兩句，害羞模樣讓留言區的許多「楊太太們」全都嗨翻。（編輯：倪浩軒）