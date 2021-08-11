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奧運英雄直播合體！金銀銅齊聚　楊勇緯害羞唱歌嗨翻粉絲

▲富邦集團舉辦線上慶功會，多位奧運國手齊聚一堂。柔道男神楊勇緯更開金口秀歌喉，讓粉絲嗨翻。（圖／翻攝自楊勇緯IG）
▲富邦集團舉辦線上慶功會，多位奧運國手齊聚一堂。柔道男神楊勇緯更開金口秀歌喉，讓粉絲嗨翻。（圖／翻攝自楊勇緯IG）

編輯中心/綜合報導

2021-08-11 20:49:41

富邦集團今（11）日晚間舉辦線上慶功會，邀請由富邦金控、台灣大哥大長期贊助的東奧國手參與，包括「舉重女神」郭婞淳、「柔道男神」楊勇緯、「高球一哥」潘政琮，以及高爾夫女將徐薇淩和李旻等5人，這些選手在本屆奧運都有出色表現，剛好共拿下一金一銀一銅，齊聚直播暢談心聲，楊勇緯更大展歌喉唱歌，讓粉絲嗨翻。

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▲為感謝選手們在奧運為台灣爭光，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金總經理韓蔚廷及台灣大哥大總經理林之晨與贊助的選手郭婞淳、楊勇緯、潘政琮、徐薇淩、李旻等選手跨海連線，分享得獎的喜悅與榮耀。（圖／擷取自富邦金臉書直播）
▲為感謝選手們在奧運為台灣爭光，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金總經理韓蔚廷及台灣大哥大總經理林之晨與贊助的選手郭婞淳、楊勇緯、潘政琮、徐薇淩、李旻等選手直播連線，分享得獎的喜悅與榮耀。（圖／擷取自富邦金臉書直播）
直播中選手們輪番分享本屆奧運的心得感想，楊勇緯表示第一次參加奧運很興奮，每場比賽都很難忘。IG追蹤人數暴漲更是讓他嚇到，現在已經擁有45萬粉絲，讓楊勇緯直呼不習慣，不過後來轉念一想，讓大家更認識柔道也是很棒的事。

▲「柔道男神」楊勇緯人氣直升。（圖／翻攝自富邦金控直播）
▲「柔道男神」楊勇緯人氣直升。（圖／翻攝自富邦金控直播）
郭婞淳則表示很開心也很榮幸，賽前做了很多功課，上場後就是跟自己比賽，雖然沒有再創下新高成績很可惜，但還是很開心拿到金牌。下一步就是備戰亞運，期待能再推高個人紀錄。

▲「舉重女神」郭婞淳表示拿到金牌非常開心。（圖／翻攝自富邦金控直播）
▲「舉重女神」郭婞淳表示拿到金牌非常開心。（圖／翻攝自富邦金控直播）
潘政琮則分享自己吃鰻魚飯的趣事，透露第一天比賽成績不理想，便靈機一動想吃鰻魚飯轉運，結果隔天果然有好表現。之後連續四天都吃鰻魚飯，吃到老闆娘都知道了，還熱心幫忙加菜。潘政琮也特別謝謝網友替自己集氣加油，謙稱榮耀屬於大家。

徐薇淩則透露自己這次奧運印象最深是在選手村的時候，打開房間才知道和桌球選手鄭怡靜當室友，且她到達住處的時候鄭怡靜已經和林昀儒奪下混雙銅牌，兩人一起住了3天有很多話聊，也有摸鄭的銅牌，沾沾好運。徐薇淩更笑稱自己在選手村時，「不是在買紀念品，就是在買紀念品的路上」，回國時帶了8個行李箱，完全大豐收。

李旻表示自己很久沒代表國家參賽，感覺非常光榮，看到很多人替自己加油，非常謝謝大家。也透露由於天氣太熱，每打兩洞就會喝水消暑。9月將回到美國繼續打拼，希望能拿下生涯Lpga的第一座冠軍，更期待3年後再戰奧運。

隨後主持人也輕鬆與選手們互動，提問了許多粉絲們的問題，像是有人詢問郭婞淳如何收藏個人那麼多的獎牌，郭婞淳解釋獎牌本身大會就有提供一個美美的盒子，因此收藏很方便，然後會交給媽媽幫忙整理。而楊勇緯也在主持人慫恿下，當場大展歌喉，即興唱了兩句，害羞模樣讓留言區的許多「楊太太們」全都嗨翻。（編輯：倪浩軒）


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