人夫一開電鍋驚喊「壞了」！真相全場尷尬：你快看說明書
電鍋是現代人常會使用的家電之一，其用途十分廣泛，能拿來煮飯、煲湯、蒸蛋等，被認為是主婦的料理好幫手。不過，就有人夫指出，某天要使用電鍋時卻驚覺壞掉了，甚至趕緊向老婆求救，但真相卻讓人尷尬直呼「快看說明書的第一條！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 20:49:38
原PO於臉書社團《家常菜》上發文，表示「各位廚藝大師你們有沒有這樣經驗，我還跟老婆說，電鍋壞掉了」，隨後便附上一張照片，只見畫面中有台綠色電鍋，牆壁上還有一條白色電線插在插座上。
不過仔細一瞧，電鍋的電線其實是黑色的，原PO也在留言區尷尬解釋「我插到果汁機的插頭」，原來是因電鍋根本沒有插電，讓他誤以為機器壞掉，意外鬧了一場笑話。
貼文曝光後，瞬間引來許多婆媽熱議，「要繼續演，老婆我把電鍋修好了！」、「這是家裡日常阿」、「這現象，唉很正常啦」、「正常，要吃飯才發現沒插電」、「哈！我看很久~才看出了來= =沒插電源」、「永遠不熟的飯」、「老婆有沒有回你是你壞掉了」、「說明書的第一條…請檢查電線有無插電」。
甚至還有過來人分享類似經歷，直言「前兩天才發生這樣的悲劇而已，菜好了，沒有飯」、「插錯插頭、忘了+水、插頭插了忘了按下去、菜煮好了，飯……再等等」、「這三不五時常常會發生在我家」、「我也曾有過，等要吃飯時，才發現忘記按了」。（編輯：陳雅雲）