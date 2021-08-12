每天喝咖啡該買咖啡機？他年開銷破萬　網曝「省錢撇步」

咖啡是許多人不可或缺的精神良伴，許多人喜歡在早晨或午後想睡覺時喝上一杯。然而，有網友就提到，自己習慣喝熱的美式咖啡，每天至少來一杯，算一算一年開銷突破萬元，他便請益大家「買咖啡機會比較划算嗎？」對此，許多網友都不藏私地分享「省錢撇步」。

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原PO在PTT女孩板以「

有算過你喝咖啡喝了多少錢嗎

」為題發文，他表示，自己算過，每天喝一杯7-11的大杯熱美式要45元，一週五天就要5杯，還不算如果當天精神差想再加個濃縮，也不算偶爾週末要進公司加班又需要來一杯，這樣的話，一個月900元，一年就要花費10800元，因此他便想請問大家「所以說咖啡依賴者是不是都有買台咖啡機？算下來一年就可以回本了...」

▲每天喝咖啡要買咖啡機才划算嗎？許多網友認為，善用各種優惠，或者買濾掛咖啡、即溶咖啡回家自己沖泡最省。（示意圖／翻攝自Unsplash）

貼文曝光，隨即掀起熱烈討論，網友紛紛回應「如果只是一般那種還是需要手動的，相信我，玩個幾次就懶了，除非很閒，在認真享受生活」、「省時間吧，時間也要算成本」、「最近也意識到自己花了好多錢在咖啡上面，可是做事情前沒喝咖啡就，有種少了些什麼的感覺。」「老實說如果真有重度需求，當然是買一台咖啡機啊！」「如果有需要其實可買咖啡機啊，我家趁雙11買，濃淡、黑咖啡、拿鐵都可依照當天心情選」、「沒有算多少錢，不過一天喝兩杯，都自己用粉泡，我覺得也不輸」、「用過膠囊、手沖、便利商店、濾掛，手沖最得我心又便宜。」

同時也有內行傳授省錢妙方，直指「加711會員載app，每個月有固定放優惠（如：140杯4500，省1800），平均起來差不多每杯七折，一年下來省下不少，當然自己泡最省」、「花2000買磨豆機+手沖壺+濾紙，享受一杯5~10元的優質咖啡」、「熱美式的話，煮個滴漏式咖啡也差不多，便宜很多」、「都買折扣寄杯好嗎」、「想省時省錢可以買濾掛」、「用義式濃縮咖啡粉泡美式或偶爾加牛奶都可以，就算買比較貴的日本進口的牌子都比超商原價便宜」、「寄杯就一杯30~40元，還可以好幾家分開買不會喝膩，自己買咖啡機還要清洗，手沖就不錯成本也低，清洗方便」、「都用高鐵會員兌換」、「可以買即溶咖啡試試，我都用即溶+鮮奶」、「去大賣場買二合一無糖拿鐵，一包五元，已經這樣喝好幾年。」（編輯：許苡晴）