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個性內向該怎麼找工作？過來人提點「1觀念」：不要侷限

▲什麼工作適合內向的人？過來人提點了1個觀念。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲什麼工作適合內向的人？過來人提點了1個觀念。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-12 09:57:15

找工作和個性存在著不少關係，但其實還是必須依靠個人工作能力來衡量自身是否適合這項工作，個性內向的人不見得不好找工作，甚至坐起來或許比個性外向的人更好。近日有網友在網路論壇討論「個性內向的人適合什麼工作」，沒想到就有過來人提醒了一個觀念，直言「不要太侷限了」，引起討論。

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「內向的人可以做什麼工作？」的貼文，原PO問「私立大學、高中讀文組，且個性內向可以做什麼工作？」他更說自己從今年1月到現在已經面試50間公司。此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲原PO在網路論壇《Dcard》上討論個性內向適合什麼工作，並且提到已經面試50間公司。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲原PO在網路論壇《Dcard》上討論個性內向適合什麼工作，並且提到已經面試50間公司。（示意圖／翻攝自pixabay）
網友們紛紛留言，「半年時間面試50家公司表示你很有能力啊，不要放棄，總會找到的」、「公務員，產線工作員」、「客服人員、餐飲內場，基本跟同事講幾句工作需要的話還可以吧，客服不用直接看到人你試試看吧」、「翻譯、作家等等自己在家就可以完成的工作」。

也有過來人提醒原PO「不用局限於個性內向」，「內向跟外向能做的工作都一樣，只是比較吃力而已」、「內向只是一種個人特質，你所做的努力、專長、能力或興趣才是會影響你職涯或求職的關鍵因素」、「不用侷限在個性」、我也很內向，但是機會不等人，我會在家模擬面試要說的話，每次面試完修整今天覺得不順的地方」。（實習編輯：歐雅如）

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