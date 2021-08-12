個性內向該怎麼找工作？過來人提點「1觀念」：不要侷限
找工作和個性存在著不少關係，但其實還是必須依靠個人工作能力來衡量自身是否適合這項工作，個性內向的人不見得不好找工作，甚至坐起來或許比個性外向的人更好。近日有網友在網路論壇討論「個性內向的人適合什麼工作」，沒想到就有過來人提醒了一個觀念，直言「不要太侷限了」，引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-12 09:57:15
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「內向的人可以做什麼工作？」的貼文，原PO問「私立大學、高中讀文組，且個性內向可以做什麼工作？」他更說自己從今年1月到現在已經面試50間公司。此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言，「半年時間面試50家公司表示你很有能力啊，不要放棄，總會找到的」、「公務員，產線工作員」、「客服人員、餐飲內場，基本跟同事講幾句工作需要的話還可以吧，客服不用直接看到人你試試看吧」、「翻譯、作家等等自己在家就可以完成的工作」。
也有過來人提醒原PO「不用局限於個性內向」，「內向跟外向能做的工作都一樣，只是比較吃力而已」、「內向只是一種個人特質，你所做的努力、專長、能力或興趣才是會影響你職涯或求職的關鍵因素」、「不用侷限在個性」、我也很內向，但是機會不等人，我會在家模擬面試要說的話，每次面試完修整今天覺得不順的地方」。（實習編輯：歐雅如）