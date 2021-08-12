肉絲蛋炒飯如何變得可口？內行人點出「2關鍵」：超好吃

到了用餐時間，很多人會選擇在家自己料理蛋炒飯，不過一盤看似簡單的炒飯，要炒得粒粒分明、色澤均勻卻是一件不簡單的事情，因此有些人會到網路上看教學影片，想找到如何炒出好吃炒飯的秘訣，最後更有內行人點出了2點關鍵，直言「超好吃」，引起熱議。





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一位網友就在知名論壇《PTT》上發文提問，「炒飯要怎麼樣跟熱炒店一樣好吃」，他在內文提到「很喜歡去熱炒店買炒飯吃，可是現在炒飯一份要70，想說自己在家做，可是都不好吃，沒香氣，上網看教學，熱鍋、下油、下蛋、下肉絲、下飯、鹽巴醬油、蔥花、完成」。接著原PO再提問，「是不是要那種噴射爐，溫度高，才能炒得出香氣」。





貼文一出，內行人不約而同都說「要夠乾，家用火力太大鍋子會壞」、「鍋氣」、「大油大火+好鍋子」、「火不夠大就沒辦法」、「家裡火不夠大」、「火力不夠大，鍋氣出不來」、「你都知道答案了，就是火侯要大，炒乾它」、「火力問題，家用的照那種方法下去炒會變成有點濕濕黏黏的，鍋氣沒辦法炒出來」、「開大火照順序放下去炒」、「你沒那個火力炒不起來啦」，可以發現「火力」跟「鍋氣」是炒出美味炒飯的關鍵。





▲火力跟鍋氣是炒出美味炒飯的關鍵。（示意圖／翻攝自Pixabay）

另外還有一些網友認為炒飯要好吃，關鍵在於油、蛋液跟調味，「外面油加很多」、「油啦，很多很多油」、「炒之前飯拌一點蛋液」、「外面好吃的那種，醬油淋上去的瞬間超香的，醬油瞬間收乾的感覺」、「油，大火，味精，結案」、「還要用鐵鍋」、「油要超多，蔥爆香，大火快炒」、「秘訣就是蛋黃」。（實習編輯：王麗雯）



























